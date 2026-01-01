У Луцьку планують оновити замок: на проєкт реконструкції виділили 2 мільйони
Сьогодні, 16:03
У Луцьку планують оновити замок у межах підготовки до відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи, яке відбудеться у 2029 році.
Про це повідомили під час першого засідання організаційного комітету з підготовки до ювілейної дати, пише misto.media.
На розробку проєктно-кошторисної документації з обласного бюджету вже виділили 2 мільйони гривень, зазначив депутат Волинської облради Орест Маховський. Основні роботи з реновації замку планують провести у 2027—2028 роках, щоб підготувати пам’ятку до міжнародних заходів.
Директор історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк уточнив, що нині триває підготовка документації та коригування проєкту, розробленого ще у 2021 році.
Що планують зробити:
замінити дерев’яні конструкції, які експлуатуються з 1975 року;
оновити накриття над храмом Івана Богослова, встановлене у 1989 році;
впорядкувати вали замку;
відремонтувати В’їзну вежу.
У міській раді наголошують, що відзначення 600-річчя має стати не одноразовою подією, а серією заходів, які триватимуть кілька років і допоможуть привернути увагу до історичної ролі Луцька та України в європейському контексті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Опять попилят бабки.
Дуже небезпечний сходинковий марш до Музею Дзвонів. Багато років під атмосферними опадами. Якась тітка чи дядько на кілограмів 120 (живої ваги) може провалитись. На Замок треба звернути особливу увагу, адже в Луцьку немає більше чого показувати. У Львові тільки в історичному центрі, віднесеному до спадщини ЮНЕСКО, близько 2000 памяток культури і архітектури, а з буферною зоною їх понад 5000! Щасливі люди, що мешкають серед такого багатства!
Вибір редактора
Останні новини
