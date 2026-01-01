У Луцьку планують оновити замок: на проєкт реконструкції виділили 2 мільйони





Про це повідомили під час першого засідання організаційного комітету з підготовки до ювілейної дати, пише



На розробку проєктно-кошторисної документації з обласного бюджету вже виділили 2 мільйони гривень, зазначив депутат Волинської облради Орест Маховський. Основні роботи з реновації замку планують провести у 2027—2028 роках, щоб підготувати пам’ятку до міжнародних заходів.



Директор історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк уточнив, що нині триває підготовка документації та коригування проєкту, розробленого ще у 2021 році.



Що планують зробити:



замінити дерев’яні конструкції, які експлуатуються з 1975 року;



оновити накриття над храмом Івана Богослова, встановлене у 1989 році;



впорядкувати вали замку;



відремонтувати В’їзну вежу.



У міській раді наголошують, що відзначення 600-річчя має стати не одноразовою подією, а серією заходів, які триватимуть кілька років і допоможуть привернути увагу до історичної ролі Луцька та України в європейському контексті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію