СБУ з’ясувала, хто організував катування жителів Ягідного





Про це повідомили в СБУ, пише



Як встановило розслідування, у березні 2022 року фігурант командував 55 окремою мотострілецькою бригадою 41 загальновійськової армії центрального військового округу рф.



За матеріалами справи, з’єднання російського генерала брало участь в окупації селища Ягідне неподалік обласного центру.



Після захоплення громади росіяни під керівництвом Баріла, погрожуючи розстрілом, ув’язнили до підвалу місцевої школи 369 цивільних жителів, зокрема 69 неповнолітніх, серед яких були немовлята.



Встановлено, що потерпілих тримали в антисанітарних умовах підземного приміщення, де на одну людину припадало менш ніж пів квадратного метра площі. Крім цього, у підвалі не було вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізації та спальних місць.



За даними слідства, потерпілим забороняли виходити на свіже повітря, не надавали меддопомогу й тримали без достатньої кількості води та їжі.



Унаслідок цього загинуло 10 мирних жителів. Тривалий час їхні тіла залишались у підвалі серед живих.



Слідчі заочно повідомили Барілу про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Тривають заходи, щоб знайти його і покарати.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу рф Денису Барілу, який організував катування жителів Ягідного на Чернігівщині у 2022 році.

