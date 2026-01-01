На Харківщині загинув 20-річний воїн з Волині Микола Адамчук
Сьогодні, 14:58
На війні загинув 20-річний воїн з Волині Миколу Адамчук.
Про це повідомив міський голова Володимира Микола Адамчук.
"Із сумом повідомляю про загибель молодого захисника з Володимира - Адамчука Миколу. 20-річний солдат у важкий для країни час, коли ворог вторгся на наші території, прийняв відважне рішення стати на її захист та підписав контракт із ЗСУ. На жаль, його ще таке молоде життя обірвалося 5 квітня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час прибуття воїна «На щиті» та поховання повідомлять згодом.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ з’ясувала, хто організував катування жителів Ягідного
Сьогодні, 15:41
Росіяни завербували 20-річного студента, який підпалив суд у Луцьку: у СБУ повідомили деталі
Сьогодні, 13:30