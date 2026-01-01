На Харківщині загинув 20-річний воїн з Волині Микола Адамчук

На війні загинув 20-річний воїн з ВолиніПро це повідомив міський голова Володимира Микола Адамчук."Із сумом повідомляю про загибель молодого захисника з Володимира - Адамчука Миколу. 20-річний солдат у важкий для країни час, коли ворог вторгся на наші території, прийняв відважне рішення стати на її захист та підписав контракт із ЗСУ. На жаль, його ще таке молоде життя обірвалося 5 квітня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату і час прибуття воїна «На щиті» та поховання повідомлять згодом.