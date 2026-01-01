В полоні «знайшли» 12 військових, про яких не було жодної інформації, - Яценко





Про це в коментарі журналістам сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, передає кореспондентка



За його словами, після минулого обміну полоненими працювали спеціальні команди Координаційного штабу, які опитували звільнених із полону. І завдяки цьому вдалося знайти в полоні 12 людей.



«Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні», — сказав Петро Яценко.



Нагадаємо, під час обміну полоненими 5 лютого з російської неволі повернувся військовий Назар Далецький, якого тривалий час вважали загиблим.



Великодній обмін



11 квітня Україна та росія провели обмін полоненими. З російської неволі повернулися ще 175 військових та семеро цивільних українців.



Практично всіх звільнених бранців — як військових, так і цивільних — утримували в полоні з 2022 року.



Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.



Семеро цивільних також були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році. Це молоді хлопці, переважно 2000-х років народження, яких окупанти викрали на Харківщині, Київщині, Херсонщині, Донеччині.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців.

