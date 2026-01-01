В полоні «знайшли» 12 військових, про яких не було жодної інформації, - Яценко
Сьогодні, 14:36
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців.
Про це в коментарі журналістам сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, передає кореспондентка hromadske.
За його словами, після минулого обміну полоненими працювали спеціальні команди Координаційного штабу, які опитували звільнених із полону. І завдяки цьому вдалося знайти в полоні 12 людей.
«Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні», — сказав Петро Яценко.
Нагадаємо, під час обміну полоненими 5 лютого з російської неволі повернувся військовий Назар Далецький, якого тривалий час вважали загиблим.
Великодній обмін
11 квітня Україна та росія провели обмін полоненими. З російської неволі повернулися ще 175 військових та семеро цивільних українців.
Практично всіх звільнених бранців — як військових, так і цивільних — утримували в полоні з 2022 року.
Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.
Семеро цивільних також були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році. Це молоді хлопці, переважно 2000-х років народження, яких окупанти викрали на Харківщині, Київщині, Херсонщині, Донеччині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в коментарі журналістам сказав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, передає кореспондентка hromadske.
За його словами, після минулого обміну полоненими працювали спеціальні команди Координаційного штабу, які опитували звільнених із полону. І завдяки цьому вдалося знайти в полоні 12 людей.
«Ми сподіваємося, після цього обміну, після роботи, яку буде проводити команда Координаційного штабу, будуть знайдені ті, хто ще вважається непідтвердженими в полоні», — сказав Петро Яценко.
Нагадаємо, під час обміну полоненими 5 лютого з російської неволі повернувся військовий Назар Далецький, якого тривалий час вважали загиблим.
Великодній обмін
11 квітня Україна та росія провели обмін полоненими. З російської неволі повернулися ще 175 військових та семеро цивільних українців.
Практично всіх звільнених бранців — як військових, так і цивільних — утримували в полоні з 2022 року.
Більша частина визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.
Семеро цивільних також були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році. Це молоді хлопці, переважно 2000-х років народження, яких окупанти викрали на Харківщині, Київщині, Херсонщині, Донеччині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ з’ясувала, хто організував катування жителів Ягідного
Сьогодні, 15:41
На Харківщині загинув 20-річний воїн з Волині Микола Адамчук
Сьогодні, 14:58
В полоні «знайшли» 12 військових, про яких не було жодної інформації, - Яценко
Сьогодні, 14:36
Росіяни завербували 20-річного студента, який підпалив суд у Луцьку: у СБУ повідомили деталі
Сьогодні, 13:30
Уродженець Рівненщини підпалив сходи суду на Волині
Сьогодні, 12:59