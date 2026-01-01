Уродженець Рівненщини підпалив сходи суду на Волині

На Волині правоохоронці затримали особу, що підпалила сходи суду.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подія трапилась 8 квітня, близько 22 години.

До поліції надійшло повідомлення, що невідома особа кинула пакет з легкозаймистою речовиною на сходи Господарського суду та підпалила їх. Люди не постраждали, пожежу ліквідували.

Слідчі за цим фактом внесли відомості в ЄРДР за ч.2 ст. 194.

Працівники управління карного розшуку ГУНП, кримінальної поліції та слідства Луцького РУП, з використанням можливостей кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП, спільно з управлінням СБУ розпочали невідкладні заходи, аби встановити причетного.

Правоохоронці оперативно вийшли на слід фігуранта наступного ж дня.

З’ясували, що до приміщення суду під’їхало двоє чоловіків, і один з них і скоїв підпал. Це – уродженці Рівненської області.

Виконавця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому 20 років. Мотиви встановлюються. Зокрема, на основі зібраних доказів, одна з версій, що вчинив він цей злочин – на замовлення ворожих служб.

Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.2 ст. 194 КК України, санкція – позбавлення волі від 3 до 10 років.

Слідчі дії тривають.


Коментарі 1
Падло безмозгле ,легких грошей захотіло.
Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В полоні «знайшли» 12 військових, про яких не було жодної інформації, - Яценко
Сьогодні, 14:36
Росіяни завербували 20-річного студента, який підпалив суд у Луцьку: у СБУ повідомили деталі
Сьогодні, 13:30
Уродженець Рівненщини підпалив сходи суду на Волині
Сьогодні, 12:59
Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених на Харківщині
Сьогодні, 12:22
У Луцьку горів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 11:43
