Уродженець Рівненщини підпалив сходи суду на Волині
Сьогодні, 12:59
На Волині правоохоронці затримали особу, що підпалила сходи суду.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 8 квітня, близько 22 години.
До поліції надійшло повідомлення, що невідома особа кинула пакет з легкозаймистою речовиною на сходи Господарського суду та підпалила їх. Люди не постраждали, пожежу ліквідували.
Слідчі за цим фактом внесли відомості в ЄРДР за ч.2 ст. 194.
Працівники управління карного розшуку ГУНП, кримінальної поліції та слідства Луцького РУП, з використанням можливостей кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП, спільно з управлінням СБУ розпочали невідкладні заходи, аби встановити причетного.
Правоохоронці оперативно вийшли на слід фігуранта наступного ж дня.
З’ясували, що до приміщення суду під’їхало двоє чоловіків, і один з них і скоїв підпал. Це – уродженці Рівненської області.
Виконавця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому 20 років. Мотиви встановлюються. Зокрема, на основі зібраних доказів, одна з версій, що вчинив він цей злочин – на замовлення ворожих служб.
Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.2 ст. 194 КК України, санкція – позбавлення волі від 3 до 10 років.
Слідчі дії тривають.
Коментарі 1
Падло безмозгле ,легких грошей захотіло.
