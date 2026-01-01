Уродженець Рівненщини підпалив сходи суду на Волині

На Волині правоохоронці затримали особу, що підпалила сходи суду.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 8 квітня, близько 22 години.До поліції надійшло повідомлення, що невідома особа кинула пакет з легкозаймистою речовиною на сходи Господарського суду та підпалила їх. Люди не постраждали, пожежу ліквідували.Слідчі за цим фактом внесли відомості в ЄРДР за ч.2 ст. 194.Працівники управління карного розшуку ГУНП, кримінальної поліції та слідства Луцького РУП, з використанням можливостей кримінального аналізу та оперативних служб ГУНП, спільно з управлінням СБУ розпочали невідкладні заходи, аби встановити причетного.Правоохоронці оперативно вийшли на слід фігуранта наступного ж дня.З’ясували, що до приміщення суду під’їхало двоє чоловіків, і один з них і скоїв підпал. Це – уродженці Рівненської області.Виконавця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому 20 років. Мотиви встановлюються. Зокрема, на основі зібраних доказів, одна з версій, що вчинив він цей злочин – на замовлення ворожих служб.Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, оголосили йому про підозру за ч.2 ст. 194 КК України, санкція – позбавлення волі від 3 до 10 років.Слідчі дії тривають.