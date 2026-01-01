Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених на Харківщині





Про це повідомили 14 армійський корпус та прокуратура Харківщини, пише



За даними слідства, 11 квітня поблизу селища Ветеринарне Харківської області російські військові зайшли на українські позиції та взяли в полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ. Після цього окупанти розстріляли їх.



«Замість дотримання норм міжнародного гуманітарного права, російські терористи розстріляли беззбройних воїнів на місці», — наголосили в 14 армійському корпусі.



Військові зауважили, що це є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, норм міжнародного кримінального права та будь-яких морально-етичних принципів ведення війни.



«Страти полонених стали для ворога системною практикою, що свідчить про свідоме схвалення таких злочинів з боку вищого російського командування», — зауважили військові.



Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їхню загибель.



Начальник відділу комунікації 14 армійського корпусу ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі «Суспільному» розповів, що із радіоперехоплень військовим стало відомо, що окупанти нині планують спростувати розстріл та звинуватити у злочині українських бійців.



«Зараз противник готує спростування, хоче звинуватити нас. Що ми самі зняли це відео, що це інсценування розстрілу. Будуть намагатися змити із себе цей сором», — сказав Саранцев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

