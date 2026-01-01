У Луцьку горів автомобіль. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



12 квітня о 15:07 на лінію «101» надійшло повідомлення про загоряння електромобіля на вулиці Нестора Бурчака.



Рятувальники оперативно прибули на місце та за допомогою водяного ствола й вогнегасників о 16:38 ліквідували пожежу.



Постраждалих немає. Ймовірна причина — несправність електричної системи авто.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу електромобіля.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.12 квітня о 15:07 на лінію «101» надійшло повідомлення про загоряння електромобіля на вулиці Нестора Бурчака.Рятувальники оперативно прибули на місце та за допомогою водяного ствола й вогнегасників о 16:38 ліквідували пожежу.Постраждалих немає. Ймовірна причина — несправність електричної системи авто.

