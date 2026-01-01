На Волині 17-річний водій злетів у кювет: загинули двоє школярів

Поліцейські зʼясовують обставини ДТП у Камінь-Каширському районі, в якій загинуло двоє школярів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, летальна аварія трапилася 12 квітня, близько 18 години, між селами Хоцунь та Сваловичі Камінь-Каширського району. 

17-річний водій BMW не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги та декілька разів перевернувся. Внаслідок цього - 2 пасажирів автомобіля - 17-річний та 16-річна школярі загинули на місці події.

Водій та ще двоє пасажирів не травмувалися. Керманича транспортного засобу поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
Відомості за фактом ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.
