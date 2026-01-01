Поблизу Луцька збудують вітрову електростанцію

Поблизу Луцька збудують вітрову електростанцію
Львівська компанія «Західна ВЕС-3» запланувала будувати у Луцькому районі вітрову електростанцію потужністю до 50 МВт.

Про це пише zaxid.net.

Підприємство входить до бізнесової групи ТКС трускавецького підприємця та колись одного з найбагатших людей Львівщини Івана Торського. Група займається житловим будівництвом та зеленою енергетикою. Попередній проєкт вітрової станції на Волині потужністю 150 МВт бізнесмен продав холдингу ОККО.

Як йдеться в оголошенні про планову діяльність, заплановане будівництво комплексу вітростанцій потужністю 50 МВт та ліній електропередачі. Станція матиме 13 вітроенергетичних установок (ВЕУ). Її планована локація – поблизу села Городище Луцького району (9 км від обласного центру).

«Відстань від проектованих ВЕУ до найближчої житлової забудови становить понад 700 м …Транспортування виробленої електроенергії буде здійснюватися лініями електропередач 35 кВ, які проходитимуть територіями Торчинської, Городищенської і Боратинської територіальних громад Луцького району», – вказано в повідомленні компанії «Західна ВЕС-3».

Кількість робочих місць на період будівництва становитиме до 250 людей, після введення в експлуатацію станцію та допоміжну інфраструктуру обслуговуватимуть 25 працівників.

Повідомляється також, що «щорічна генерація екологічно чистої електроенергії розрахунково становить близько 225 тис. МВт*годин».

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Західна ВЕС-3» належить кіпрській компанії «Ленторекс Ентерпрайзес ЛТД» (85%) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Грінвіль» (15%). Бенефіціаром вказаний трускавецький бізнесмен Іван Торський.

Як писав ZAXID.NET, раніше Іван Торський був одним з найбільших девелоперів західного регіону України. У 2011-2012 роках він входив до рейтингу найбагатших українців, його статки тоді оцінювали у 337 млн доларів.

У 2008 році він став відомим через перестрілку зі своїм бізнес-партнером Володимиром Говірком. Стрілянина збіглась із часом, коли у материнської компанії Торського – ТКС – почались фінансові проблеми.

Будівельна компанія Івана Торського (ПАТ «Львівський інструментальний завод») нині зводить у Львові та інших містах житлові комплекси під маркою Greenville.

2020 року його компанія Wind Power GSI побудувала на території Яворівського району вітроелектростанцію потужністю 50 МВт. А на початку 2024 року Іван Торський продав власний проєкт вітроелектростанції на Волині (у Володимирському районі) потужністю 150 МВт холдингу OKKO.

У реєстрах вказане, що бізнесмен є податковим резидентом Португалії.


Теги: Луцьк, вітрова електростанція
