Парламентські вибори в Угорщині: Орбан програв уперше за 16 років

Петер Мадяр. «Фідес» чинного прем’єр-міністра країни Віктора Орбана програв після 16 років при владі.



Про це свідчать результати голосів, передає Національне виборче управління Угорщини, пише



Так, у день голосування фіксували рекордну для угорських виборів явку — станом на 19:00 12 квітня (20:00 за Києвом) проголосувало 77,8% виборців, або понад 5,8 мільйонів людей, що є історичним рекордом.



У своїй промові після перемоги Мадяр подякував своїм виборцям та наголосив, що ще ніколи в історії Угорщини партія не отримувала такого мандату, як «Тиса», а також не було такої великої явки виборців.



«Угорці! Ми це зробили! “Тиса” та Угорщина виграли ці вибори. Не з малою перевагою, а з великою. Разом ми замінили режим Орбана, разом ми звільнили Угорщину. Нашу перемогу видно не лише з Місяця, а й з кожного угорського вікна», — виголосив Мадяр.



Мадяр також сказав, що його уряд «очистить судову систему та створить Національне управління з повернення активів, в якому працюватимуть найкращі слідчі та юристи країни».



Нині результати виборів не є остаточними — в день голосування на дільницях підрахували лише понад 90% голосів за загальнонаціональний список та за кандидатів в округах, і підрахунок голосів триває. Решту ж — голоси виборців за кордоном та тих, хто голосував не у своєму окрузі — мають підрахувати не пізніше, ніж через 6 днів після закінчення виборів (до суботи, 18 квітня), проте це невеликий відсоток голосів.



За результатами опрацьованих понад 98% голосів виборців, партії «Тиса» прогнозують 138 місць у парламенті, з яких 93 за мажоритарним списком і 45 — за пропорційним. Це близько 54% виборчих голосів, або понад 3 мільйона виборців. Так партія Петера Мадяра майже гарантовано отримує конституційну більшість (2/3 місць, або 133 із 299).



Панівній нині партії «Фідес», яку очолює прем’єр-міністр Віктор Орбан, прогнозують лише 55 місць (13 мажоритарних і 42 за пропорційним списком). Інша партія, ультраправа «Наша Батьківщина» (Mi Hazank), поки може отримати лише 6 місць у парламенті.



Під час виборів також фіксували спроби фальсифікації — угорська організація «Чисті вибори» повідомила, що на деяких дільницях, наприклад, літніх людей супроводжували невідомі, а у місті Казінцбарцик зробили фото, як кандидат від партії «Фідес» Золтан Деметер роздає виборцям пакети невідомого вмісту.



Вже після підрахування близько 53,45% голосів чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що програв на виборах, та привітав партію «Тиса» та самого Петера Мадяра з перемогою.



Європейські лідери вітають Мадяра і «Тису»



Зокрема, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн написала, що «Угорщина обрала Європу».



«Європа завжди обирала Угорщину. Країна повертається до свого європейського шляху. Союз стає сильнішим», — йдеться у повідомленні президентки ЄК.



А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що також привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах.



«Франція вітає торжество демократичної залученості, прихильності угорського народу до цінностей Європейського Союзу та європейської Угорщини. Разом просуваймо більш суверенну Європу заради безпеки нашого континенту, нашої конкурентоспроможності та демократії», — написав Макрон.



Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав на платформі X, що це «славна перемога», і Польща, Європейський Союз та Угорщина «знову разом». Свій допис він закінчив словами «Ruszkik haza», що у перекладі з угорської означає «росіяни, додому».



Також Мадяр додав, що з перемогою його привітали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.



Хто такий Петер Мадяр, партія якого перемогла на виборах?



Коли Петеру Мадяру було 9 років, він приклеїв на стіну у своїй спальні фото на той момент провідного молодого антикомуністичного політика — Віктора Орбана, пише Reuters. Десятиліттями потому вже 45-річний Петер Мадяр стане головним суперником Орбана й покладе край його 16-річному правлінню.



Мадяр — колишній член партії «Фідес» Віктора Орбана, який приєднався до неї ще студентом. У лютому 2024 року він залишив партію та всі посади й дав інтерв’ю, яке за кілька днів набрало два мільйони переглядів. У розмові Мадяр звинуватив уряд у корупції. Пізніше він заснував партію «Тиса».



Протягом останніх двох років Мадяр їздив країною, збираючи великі натовпи у невеликих містах і селах, які традиційно були електоратом Орбана. На відміну від Орбана, який любить говорити про геополітику, Мадяр у своїх виступах зосередився на внутрішніх питаннях — освіті, охороні здоров’я, транспорті та розвитку сіл.



Ставлення Мадяра до росії також відрізняється від чинного прем'єра. У передвиборчій програмі «Тиса» називає себе проєвропейською та обіцяє відновити відносини з союзниками ЄС та НАТО. Мадяр також обіцяє зменшити залежність від російських енергоресурсів до 2035 року, хоча цей термін значно відстає від цілі ЄС — 2027 рік. Щодо України партія поки небагатослівна, але вже відомо, що виступає проти прискореного вступу країни до ЄС.



Передвиборча кампанія Віктора Орбана



Свою передвиборчу кампанію Орбан зосередив на «загрозах» з боку України. Вулиці угорських міст заполонили плакати «Фідес» з обличчями президента України Володимира Зеленського та європейських чиновників, яких зображували загрозою угорському суверенітету.



Однією з основ програми Орбана також стало постачання енергоресурсів із росії, які він зображував дешевшими й вигіднішими для угорців. Угорський прем’єр звинувачував Україну в безпідставному зупиненні транспортування російської нафти маршрутом «Дружба».



Україна наголошувала, що транзит «Дружбою» зупинився після російських атак, і пропонувала ЄС використовувати для транзиту нафти до Угорщини й Словаччини інші елементи своєї нафтотранспортної інфраструктури, зокрема нафтопровід «Одеса — Броди».



Крім того, підтримати Орбана напередодні виборів прибув віцепрезидент США Джей Ді Венс. В Угорщині він заявив, що українська розвідка втручалася в американські вибори, а зараз намагається вплинути на угорські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію