На Волині шахраї обдурили чоловіка на 64 тисячі гривень





Про черговий випадок ошуканства, пише



Цього разу в пастку для довірливих добровільно втрапив 61-річний житель села Звиняче Луцького району. Чоловік повірив у дармові гроші й перейшов за фішинговим посиланням у вайбері, за яким його мали б чекати обіцяні 6500 гривень.



Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України та вже вкотре застерігають усіх від схожих поспішних рішень.

