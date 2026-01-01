На Волині шахраї обдурили чоловіка на 64 тисячі гривень

На Волині шахраї обдурили чоловіка на 64 тисячі гривень
У Горохівській громаді зафіксували черговий випадок шахрайства — жертвою став 61-річний житель села Звиняче. Чоловік перейшов за фішинговим посиланням у месенджері, сподіваючись отримати обіцяні 6500 гривень допомоги. Натомість з його кредитної картки зловмисники списали 64 тисячі гривень.

Про черговий випадок ошуканства, пише Волинь.

Цього разу в пастку для довірливих добровільно втрапив 61-річний житель села Звиняче Луцького району. Чоловік повірив у дармові гроші й перейшов за фішинговим посиланням у вайбері, за яким його мали б чекати обіцяні 6500 гривень.

Працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області вирішують питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України та вже вкотре застерігають усіх від схожих поспішних рішень.

