Великодня радість довжиною в тисячу кілометрів: волинським бійцям передали пасхальні набори

Бійці нині мужньо захищають Батьківщину на Сході і разом з іншими Силами оборони Держави гідно дають відсіч окупантам. Аби підтримати їх і додати Великодньої радості в ці дні, бійцям передали пасхальні набори.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Їх доставили начальник ГУНП, його заступник Віталій Ковальчук, начальник управління головної інспекції Роман Качан, провідна консультантка ГУНП. Подолавши сотні кілометрів, вони особисто передали цю частинку Великодня туди, де вона сьогодні особливо потрібна.Напередодні для наборів придбали великодні смаколики, серед яких обов’язковий атрибут – пасочки та крашанки.Крім того, учні гімназії №4 виготовили власноруч для бійців обереги у вигляді ангелочків, сердечок, намалювали малюнки: це стало особливим символом підтримки і щирим нагадуванням про дім та тих, заради кого вони тримають стрій.До наборів увійшли і окремі паски, які напередодні прикрашали в ГУНП дітки загиблих, зниклих безвісти, поранених поліцейських. Усе це дбайливо запакували наші колеги.Великодні набори освятив отець: він побажав бійцям сили й витримки, наснаги та здоров’я, повертатись цілими і неушкодженими.Уже в наступні дні наші колеги отримали кожен свої набори і завдяки цьому навіть в умовах бойових дій відчули світлу Пасхальну радість.Також офіцери отримали відзнаки за службу.