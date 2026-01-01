Росіяни завербували 20-річного студента, який підпалив суд у Луцьку: у СБУ повідомили деталі

СБУ та Нацполіція, завербованого фсб «під чужим прапором».Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали у Луцьку молодика, якого спецслужби рф завербували для вчинення підпалу.За матеріалами справи, через телеграм-месенджер представники спецслужб рф завербували 20-річного студента з Рівненської області.Встановлено, що куратори діяли «під чужим прапором» - видавали себе за співробітників СБУ та доручили фігуранту нібито «перевірити систему безпеки» судової установи.Для виконання «завдання» зловмисник у темну пору доби кинув пакет із легкозаймистою сумішшю на сходи Господарського суду Волинської області.Правоохоронці затримали зловмисника упродовж доби після вчинення злочину.На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінальний кодекс України (умисне знищення або пошкодження майна). Триває досудове розслідування.Служба безпеки України вчергове закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники Служби не ставлять будь-яких сумнівних «завдань».