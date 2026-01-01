Росіяни завербували 20-річного студента, який підпалив суд у Луцьку: у СБУ повідомили деталі
Сьогодні, 13:30
СБУ та Нацполіція затримали у Луцьку підпалювача, завербованого фсб «під чужим прапором».
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали у Луцьку молодика, якого спецслужби рф завербували для вчинення підпалу.
За матеріалами справи, через телеграм-месенджер представники спецслужб рф завербували 20-річного студента з Рівненської області.
Встановлено, що куратори діяли «під чужим прапором» - видавали себе за співробітників СБУ та доручили фігуранту нібито «перевірити систему безпеки» судової установи.
Для виконання «завдання» зловмисник у темну пору доби кинув пакет із легкозаймистою сумішшю на сходи Господарського суду Волинської області.
Правоохоронці затримали зловмисника упродовж доби після вчинення злочину.
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінальний кодекс України (умисне знищення або пошкодження майна). Триває досудове розслідування.
Служба безпеки України вчергове закликає громадян дотримуватись інформаційної гігієни, а також з пересторогою ставитися до контактів з невідомими особами. Звертаємо увагу, що СБУ діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники Служби не ставлять будь-яких сумнівних «завдань».
