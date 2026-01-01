На Волинь іде справжнє весняне потепління та невеликі дощі: прогноз синоптиків





Про це в телефонному коментарі Леся Пасічник.



До кінця доби 13 квітня в області буде мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. По області вдень від 9° до 14° тепла, в Луцьку вдень від 10° до 12° тепла.



У вівторок, 14 квітня, в регіоні передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Вночі по області заморозки в повітрі 0-5°, вдень — 12-17° тепла, у Луцьку вночі заморозки в повітрі 1-3°, вдень — 15-17° тепла.



У середу, 15 квітня, прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 0-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°. Денна температура повітря від 13° до 18° тепла.



У четвер, 16 квітня, буде мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 2-7° тепла, вдень від 11° до 16° тепла.



У п'ятницю, 17 квітня, передбачається хмарна погода з прояснненями, вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 3-8° тепла, вдень від 10° до 15° тепла.



У суботу, 18 квітня, на Волині очікується хмарна прогода з проясненями, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 3-8° тепла, вдень від 11° до 16° тепла.

На території Волинської області до 16 квітня збережеться переважно суха погода. Надалі очікується нестійка погода: пройдуть дощі. Вдень повітря прогріється до 16-18° тепла.Про це в телефонному коментарі Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію