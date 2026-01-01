Перетин кордону з Польщею: яка ситуація на ПП «Устилуг» і «Ягодин» на Волині





Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.



На виїзд з України в чергі перед ПП "Устилуг" уворилася черга з 50 легкових автомобілів. Черги автобусів немає. На ПП "Ягодин" автобуси та вантажівки перетинають кордон через "єЧергу".



Як коментувала раніше Маргарита Вершиніна, пожвавлення руху на кордоні з Польщею спостерігатиметься орієнтовно до 19 квітня, коли громадяни України після Великодніх свят повертатимуться на роботу за кордон.



За інформацією ДПСУ, упродовж минулої доби, 12 квітня, до України прибули 24 тисячі осіб. 22 тисячі з них – громадяни України. На виїзд з України кордон перетнули 23 тисячі осіб, із них 15 тисяч перетнули кордон із Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Станом на 15:00 13 квітня на міжнародному пункті пропуску "Устилуг — Зосин", що на кордоні з Польщею, спостерігається незначне збільшення пасажиро-транспортного потоку.

