Коли у Луцьку піднімуть ціну на проїзд у тролейбусах





Відповідний проєкт рішення вже опублікували на сайті міської ради. Його мають розглянути на засіданні виконавчого комітету 16 квітня, пише



Документ передбачає встановлення тарифу 12 грн за поїздку, а для учнів і студентів — 6 грн за наявності відповідного документа. Наразі в місті діє тариф 8 грн, який затвердили у липні 2023 року.



У підприємстві пояснюють необхідність підвищення тим, що чинний тариф більше не покриває витрат на перевезення. За цей час суттєво зросла вартість електроенергії. Також подорожчали матеріали та запчастини для обслуговування транспорту, зросли витрати на оплату праці.



Зокрема, середня зарплата водіїв тролейбусів збільшилася з 19,6 тис. грн до 29,6 тис. грн. Розрахунки тарифу виконали відповідно до державної методики з урахуванням даних про перевезення пасажирів із системи «Сіті Кард».



Нагадаємо, підвищення цін на проїзд почали обговорювати ще 10 березня. 13 березня під час зустрічі представили проєкт рішення та проаналізували зміну тарифу. Втім, 18 березня рішення відкликали. У міськраді пояснили це очікуванням змін на енергетичному ринку, через які електроенергія може знову подорожчати, а відтак і тариф доведеться переглядати. Після цього до питання повернулися повторно.





Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію