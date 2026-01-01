До 10 червня волиняни мають оцифрувати трудові книжки





В Україні триває перехід на електронні трудові книжки. 10 червня 2021 року набрав чинності Закон України № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».



У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області у коментарі



Оцифровувати книжку не потрібно людям, які вже перебувають на пенсії за віком або за інвалідністю.



Чи можна самостійно оцифрувати трудову книжку?



Оцифрувати трудову книжку можуть як працівник, так і роботодавець. Для цього потрібно авторизуватися на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Далі слідувати такому алгоритму дій:



зайдіть до особистого кабінету;



у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть вкладку «Відомості про трудові відносини»;



відскануйте всі сторінки вашої трудової книжки та завантажте їх у форматі PDF або JPEG (у хронологічному порядку);



підпишіть заяву та відправте до ПФУ.



Як перевірити, чи книжка оцифрована?



зайдіть до особистого кабінету;



оберіть вкладку «Електронна трудова книжка»;



натисніть на дані «ЕТК»;



оберіть «Відцифрована ЕТК».



Допомогти оформити електронний варіант трудової книжки можуть за номером телефону контакт-центру 0800-100-124 або у наближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області у коментарі misto.media пояснили, що оцифрування трудових книжок запроваджують для того, щоб усі дані про трудовий стаж зберігалися в електронному вигляді в єдиному реєстрі. Це дозволяє уникнути втрати або пошкодження паперових документів.

