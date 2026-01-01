До 10 червня волиняни мають оцифрувати трудові книжки

До 10 червня волиняни мають оцифрувати трудові книжки
Перейти на цифровий варіант книжки можна онлайн.

В Україні триває перехід на електронні трудові книжки. 10 червня 2021 року набрав чинності Закон України № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області у коментарі misto.media пояснили, що оцифрування трудових книжок запроваджують для того, щоб усі дані про трудовий стаж зберігалися в електронному вигляді в єдиному реєстрі. Це дозволяє уникнути втрати або пошкодження паперових документів.

Оцифровувати книжку не потрібно людям, які вже перебувають на пенсії за віком або за інвалідністю.

Чи можна самостійно оцифрувати трудову книжку?

Оцифрувати трудову книжку можуть як працівник, так і роботодавець. Для цього потрібно авторизуватися на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Далі слідувати такому алгоритму дій:

зайдіть до особистого кабінету;

у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть вкладку «Відомості про трудові відносини»;

відскануйте всі сторінки вашої трудової книжки та завантажте їх у форматі PDF або JPEG (у хронологічному порядку);

підпишіть заяву та відправте до ПФУ.

Як перевірити, чи книжка оцифрована?

зайдіть до особистого кабінету;

оберіть вкладку «Електронна трудова книжка»;

натисніть на дані «ЕТК»;

оберіть «Відцифрована ЕТК».

Допомогти оформити електронний варіант трудової книжки можуть за номером телефону контакт-центру 0800-100-124 або у наближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

