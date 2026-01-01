На Волині 10-річний хлопчик нахромився на огорожу. ФОТО





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



14 квітня о 19:27 до рятувальників надійшов виклик з вулиці Олени Пчілки. 10-річний хлопчик простромив руку металевим прутом.



Рятувальники прибули за лічені хвилини. За допомогою електропилки вони обережно перерізали прут та передали дитину медикам.



