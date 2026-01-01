На Волині побралися ветеран війни Олександр з коханою Юлією. ФОТО

На Великдень у місті Володимир поєднали долі ветеран війни Олександр та його кохана Юлія.Про це повідомили на сторінці Володимирської міської ради."Світлі великодні дні принесли до нашої громади радісну новину – створення нової української родини. 14 квітня, обітниці вірності та любові одне одному дали ветеран Війни за Незалежність України Олександр Іванісов та його кохана Юлія. Така урочиста церемонія вперше відбулась у Культурно-мистецькому центрі Володимира", - йдеться у дописі.Коли ворог розпочав повномасштабне вторгнення, Олександр перебував за кордоном. Проте він не зміг залишатися осторонь і прийняв відважне рішення повернутися в Україну, щоб зі зброєю в руках захистити рідну державу.Під час виконання службового обов’язку у 2023 році Олександр отримав важке поранення. Через травми чоловік не може ходити, проте він залишається активним мешканцем нашої громади та є членом ветеранської організації «Підтримай Героїв».Почуття молодих людей подолали чималі перепони, проте подолавши їх – лише зміцніли. Познайомившись в інтернеті, вони почали спілкуватися, а перша зустріч відбулася, коли Олександр проходив службу поблизу білоруського кордону. Згодом була зона бойових дій, поранення та довгі місяці лікування. У цей складний час Юлія, яка сама родом із Шацької громади, жодної хвилини не сумнівалася у своєму виборі: вона була поруч у госпіталях, доглядала, підтримувала та дарувала ту саму віру, що зцілює краще за будь-які ліки.Молодята офіційно стали на рушничок щастя. Розділити це свято любові запросили і представників міської ради. Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук привітав новостворене подружжя, побажавши Олександру та Юлії сімейного затишку, незгасимого кохання, добробуту та найголовнішого – Перемоги та миру в Україні.