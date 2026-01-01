Зарплата до 30 тисяч: на Волині шукають працівників

Володимирська філія Волинського обласного центру зайнятості оприлюднює список актуальних вакансій у місті та районі станом на 14 квітня.Інформацію про вакансії оприлюднили на сайті Володимирської міської ради.агент торговельний 15 тис. грн;бариста 9 тис. грн;бармен 13 тис. грн;бухгалтер 10 тис. грн;бухгалтер 20 тис. грн;бухгалтер 15 тис. грн;вантажник 18 тис. грн;вантажник 10 тис. грн;вантажник 25 тис. грн;вихователь 8,6 тис. грн;водій автотранспортних засобів 8,7 тис. грн;водій автотранспортних засобів 19,8 тис. грн;водій автотранспортних засобів 18 тис. грн;водій автотранспортних засобів 30 тис. грн;водій автотранспортних засобів 22 тис. грн;водій автотранспортних засобів 14 тис. грн;водій автотранспортних засобів 11 тис. грн;вчитель закладу загальної середньої освіти 8,6 тис. грн;готувач кормів (тваринництво) 19 тис. грн;двірник 8,6 тис. грн;двірник 11,6 тис. грн;двірник 11,6 тис. грн;дорожній робітник 30 тис. грн;економіст з планування 18 тис. грн;електрогазозварник 17,8 тис. грн;електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 19 тис. грн;електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 13,1 тис. грн;електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 10 тис. грн;інженер 15 тис. грн;касир торговельного залу 19 тис. грн;кухар 12 тис. грн;кухар 15 тис. грн;лаборант (освіта) 8,6 тис. грн;мийник посуду 8,6 тис. грн;мийник-прибиральник рухомого складу 15 тис. грн;налагоджувальник деревообробного устаткування 19 тис. грн;начальник відділу збуту (маркетингу) 20 тис. грн;офіціант 13 тис. грн;пекар 15 тис. грн;підсобний робітник 15 тис. грн;підсобний робітник 13,1 тис. грн;підсобний робітник 9 тис. грн;покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 13,1 тис. грн;практичний психолог 8,6 тис. грн;прибиральник службових приміщень 8,6 тис. грн;прибиральник службових приміщень 8,6 тис. грн;прибиральник службових приміщень 10 тис. грн;прибиральник територій 8.6 тис. грн;прибиральник територій 9,3 тис. грн;продавець непродовольчих товарів 15 тис. грн;продавець продовольчих товарів 9 тис. грн;продавець-консультант 18 тис. грн;робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 8,6 тис. грн;робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 8,6 тис. грн;робітник ритуальних послуг 8,6 тис. грн;секретар навчальної частини (диспетчер) 8,6 тис. грн;сестра медична (брат медичний) 8,6 тис. грн;службовець на складі (комірник) 10 тис. грн;слюсар аварійно-відновлювальних робіт 11 тис. грн;складальник 8,6 тис. грн;слюсар-сантехнік 13,1 тис. грн;слюсар-сантехнік 13,1 тис. грн;спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) 15 тис. грн;технолог 20 тис. грн;укладальник-пакувальник 9,3 тис. грн;тракторист 20 тис. грн;шеф-кухар 12 тис. грн;Юрист 15 тис. грн;Юрист 12 тис. грн;Довідки за телефоном 033 228 17 24 або за адресою вул. Коперніка, 5.