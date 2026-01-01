Волиняни відновлюватимуть пошкоджені російськими обстрілами об'єкти у Дніпрі

Волиняни відновлюватимуть пошкоджені російськими обстрілами об'єкти у Дніпрі
Шестеро жителів Камінь-Каширського району Волині зголосилися відновлювати пошкоджені після російських обстрілів об'єкти у Дніпрі.

В обідню пору 14 квітня бригада вирушила в дорогу. Про це розповіла начальниця Камінь-Каширської районної військової адміністрації Ольга Ващук, - пише Суспільне.

Зголосилися відновлювати пошкодження на сході країни на безплатній основі волиняни Володимир Дрейчан, Артем Войчик, Валерій Адамук, Віталій Херла, Михайло Гальома та Андрій Сільчук, які підсилять інші бригади.

Зі слів Ольги Ващук, вони є вірянами Церкви євангельських християн-баптистів. На який саме період вирушила бригада Ольга Ващук не уточнює.

"Чергова бригада з Камінь-Каширщини відбула в місто Дніпро. Там – потреба у відновлювальних роботах після ворожих атак. Їздимо ми другий рік. Шестеро людей зголосилися до аварійно-відновлювальних робіт самостійно", — додала посадовиця.

Ольга Ващук додала, що нині формують склад добровольців, які вирушать на початку травня в Донецьку область для проведення відновлювальних робіт.

