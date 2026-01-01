Письменника з Луцька засудили на шість років за виправдовування російської агресії

Сергія Бортнікова засудили на шість років за виправдовування російської агресії. 69-річний чоловік був відомий тим, що писав гуморески і дитячі повісті.



Як стало відомо



Нагадаємо, волинського письменника Сергія Бортнікова звинувачували у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Сторона обвинувачення зазначала, що повідомлення із таким змістом письменник надсилав електронною поштою під час спілкування зі своїми друзями, які проживають у Росії. Ще Бортнікова підозрювали у причетності до Волинського відділення Спілки письменників Росії.



Справа лучанина тягнулася з 2024 року, пройшла не одне судове слухання. Дослідивши докази, Феміда призначила Бортнікову шість років позбавлення волі, але без конфіскації майна. Зазначимо, що вирок можна оскаржити в апеляції протягом 30 днів із часу проголошення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію