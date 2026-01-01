Письменника з Луцька засудили на шість років за виправдовування російської агресії

Письменника з Луцька Сергія Бортнікова засудили на шість років за виправдовування російської агресії. 69-річний чоловік був відомий тим, що писав гуморески і дитячі повісті.

Як стало відомо Волинським Новинам із власних джерел, вирок 13 квітня ухвалив Луцький міськрайонний суд.

Нагадаємо, волинського письменника Сергія Бортнікова звинувачували у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Сторона обвинувачення зазначала, що повідомлення із таким змістом письменник надсилав електронною поштою під час спілкування зі своїми друзями, які проживають у Росії. Ще Бортнікова підозрювали у причетності до Волинського відділення Спілки письменників Росії.

Справа лучанина тягнулася з 2024 року, пройшла не одне судове слухання. Дослідивши докази, Феміда призначила Бортнікову шість років позбавлення волі, але без конфіскації майна. Зазначимо, що вирок можна оскаржити в апеляції протягом 30 днів із часу проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, письменник, РФ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Медіа
відео
1/8