Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з воїном Андрієм Бондарем
Сьогодні, 19:05
16 квітня у Кульчині відбудеться прощання з Героєм Андрієм Бондарем.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У четвер, 16 квітня, об 11 годині у церкві Великомученика Георгія Побідоносця у селі Кульчин відбудеться відспівування військовослужбовця Бондаря Андрія Олександровича (22.12.1994 р.н.), який загинув 20 лютого 2025 року в районі населеного пункту Махновка Курської області російської федерації.
Завтра, 16 квітня, о 10.00 год тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) через села Княгининок та Жидичин до церкви Великомученика Георгія Побідоносця у селі Кульчин.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
Колектив інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Вибір редактора
Останні новини
У 4 школах Луцької громади запрацювали металодетектори
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 16 квітня
Сьогодні, 20:00
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з воїном Андрієм Бондарем
Сьогодні, 19:05
У Луцьку припинили опалення для дитсадків та шкіл
Сьогодні, 17:15