У 4 школах Луцької громади запрацювали металодетектори





Наразі прилади встановили ще у ліцеях № 11, № 13 та № 27.



Частина з них уже тестує обладнання, а решта — готується до повноцінного запуску, зазначив у коментарі Віталій Бондар.



З його слів, пристрої встановлюють поступово, за кошти Національної поліції у Волинській області.



Наразі у школах аналізують перші результати роботи пристроїв.



Як це працює



Обладнання ліцею № 2 передали правоохоронці й встановили ще наприкінці березня, розповів misto.media директор закладу Роман Поліщук.



Металодетектор поки працює у тестовому режимі. Упродовж кількох днів у школі планують проаналізувати його роботу і відрегулювати його чутливість за потреби.



У перший день тестування на вході утворювались незначні черги, особливо за декілька хвилин до початку уроків.



Директор пояснив, що металодетектор має різні режими, зокрема максимально чутливий, як в аеропорту, і «шкільний», коли пристрій не реагує на дрібні предмети, приміром один-два ключі чи невеликі ножиці.



Також він добре фіксує телефони, павербанки, електронні сигарети.



Прилад допомагає контролювати перелік заборонених предметів у школі. Йдеться про зброю, піротехніку, легкозаймисті речовини, а також електронні сигарети та енергетичні напої.



У разі виявлення таких речей їх вилучають.



Через арку проходять лише учні 5—11 класів, працівники та відвідувачі закладу. Натомість школярі 1—4 класів йдуть повз пристрій.



Перед перевіркою учні викладають речі у спеціальні лотки, після чого одразу забирають їх, якщо вони не заборонені.



«Частина учнів проходила через арку по кілька разів, щоб зрозуміти, на які речі реагує система. Очікуємо, що за декілька днів тестового режиму процес стане швидшим, коли діти звикнуть до правил», — каже директо школи.



Крім цього, у школі вже діють додаткові заходи безпеки, зокрема:



- тривожна кнопка виклику поліції;



- офіцер безпеки, який допомагає контролювати пропускний режим.

Цьогоріч у чотирьох ліцеях Луцької громади встановили металодетектори. У ліцеї № 2 він вже запрацював у тестовому режимі.

