У Ковелі будівлю дитячої поліклініки реконструюють під ветеранський простір

У Ковельській громаді триває реконструкція приміщення колишньої дитячої поліклініки Ковельського МТМО на вул. Олени Пчілки, 19. На її місці створюють сучасний ветеранський простір та центр підтримки родин.

Ідея створення простору виникла у 2024 році, а реконструкція стартувала торік, розповів у коментарі misto.media перший заступник міського голови Тарас Яковлев.

На об’єкті вже підсилили фундамент, замінили дах, підвели та розвели інженерні комунікації, встановили нові вікна та частково добудували приміщення.

Попереду — утеплення фасаду, зовнішнє оздоблення та благоустрій території.

Будівля матиме Г-подібну форму і об’єднає два простори.

Ветеранський простір

Приміщення площею близько 500 м². Тут для військових надаватимуть:

- адміністративні та юридичні консультації;

- допомогу з різних життєвих питань, зокрема щодо здоров’я;

- психологічну підтримку.

Також всередині облаштують:

- простір для зустрічей і ветеранських ініціатив;

- спортивну зону для фізичного відновлення;

- майданчик ветеранського бізнесу з можливістю відкрити власну справу, наприклад, кав’ярню.

Центр підтримки родин

Решту будівлі — близько 200 м² буде займати центр підтримки родин. Послуги будуть доступні всім сім’ям, які потребують допомоги.

Серед послуг:

- робота із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- допомога при випадках домашнього насильства;

- сімейні психологи;

- підтримка дітей та молоді.

Об’єкт реалізують за підтримки ЮНІСЕФ, зазначив Тарас Яковлев.

Реалізація

Попередньо об’єкт планують завершити у 2026 році. Обидва простори хочуть запустити одночасно.

«Я ставлю завдання, щоб завершити влітку, але договори укладені до кінця року. Тому орієнтуємось, що повністю завершимо проєкт до кінця року», — підсумував Тарас Яковлев.

