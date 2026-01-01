У Ковелі будівлю дитячої поліклініки реконструюють під ветеранський простір





Ідея створення простору виникла у 2024 році, а реконструкція стартувала торік, розповів у коментарі Тарас Яковлев.



На об’єкті вже підсилили фундамент, замінили дах, підвели та розвели інженерні комунікації, встановили нові вікна та частково добудували приміщення.



Попереду — утеплення фасаду, зовнішнє оздоблення та благоустрій території.



Будівля матиме Г-подібну форму і об’єднає два простори.



Ветеранський простір



Приміщення площею близько 500 м². Тут для військових надаватимуть:



- адміністративні та юридичні консультації;



- допомогу з різних життєвих питань, зокрема щодо здоров’я;



- психологічну підтримку.



Також всередині облаштують:



- простір для зустрічей і ветеранських ініціатив;



- спортивну зону для фізичного відновлення;



- майданчик ветеранського бізнесу з можливістю відкрити власну справу, наприклад, кав’ярню.



Центр підтримки родин



Решту будівлі — близько 200 м² буде займати центр підтримки родин. Послуги будуть доступні всім сім’ям, які потребують допомоги.



Серед послуг:



- робота із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;



- допомога при випадках домашнього насильства;



- сімейні психологи;



- підтримка дітей та молоді.



Об’єкт реалізують за підтримки ЮНІСЕФ, зазначив Тарас Яковлев.



Реалізація



Попередньо об’єкт планують завершити у 2026 році. Обидва простори хочуть запустити одночасно.



«Я ставлю завдання, щоб завершити влітку, але договори укладені до кінця року. Тому орієнтуємось, що повністю завершимо проєкт до кінця року», — підсумував Тарас Яковлев.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

