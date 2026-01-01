У Ковелі будівлю дитячої поліклініки реконструюють під ветеранський простір
Сьогодні, 21:15
У Ковельській громаді триває реконструкція приміщення колишньої дитячої поліклініки Ковельського МТМО на вул. Олени Пчілки, 19. На її місці створюють сучасний ветеранський простір та центр підтримки родин.
Ідея створення простору виникла у 2024 році, а реконструкція стартувала торік, розповів у коментарі misto.media перший заступник міського голови Тарас Яковлев.
На об’єкті вже підсилили фундамент, замінили дах, підвели та розвели інженерні комунікації, встановили нові вікна та частково добудували приміщення.
Попереду — утеплення фасаду, зовнішнє оздоблення та благоустрій території.
Будівля матиме Г-подібну форму і об’єднає два простори.
Ветеранський простір
Приміщення площею близько 500 м². Тут для військових надаватимуть:
- адміністративні та юридичні консультації;
- допомогу з різних життєвих питань, зокрема щодо здоров’я;
- психологічну підтримку.
Також всередині облаштують:
- простір для зустрічей і ветеранських ініціатив;
- спортивну зону для фізичного відновлення;
- майданчик ветеранського бізнесу з можливістю відкрити власну справу, наприклад, кав’ярню.
Центр підтримки родин
Решту будівлі — близько 200 м² буде займати центр підтримки родин. Послуги будуть доступні всім сім’ям, які потребують допомоги.
Серед послуг:
- робота із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- допомога при випадках домашнього насильства;
- сімейні психологи;
- підтримка дітей та молоді.
Об’єкт реалізують за підтримки ЮНІСЕФ, зазначив Тарас Яковлев.
Реалізація
Попередньо об’єкт планують завершити у 2026 році. Обидва простори хочуть запустити одночасно.
«Я ставлю завдання, щоб завершити влітку, але договори укладені до кінця року. Тому орієнтуємось, що повністю завершимо проєкт до кінця року», — підсумував Тарас Яковлев.
Ідея створення простору виникла у 2024 році, а реконструкція стартувала торік, розповів у коментарі misto.media перший заступник міського голови Тарас Яковлев.
На об’єкті вже підсилили фундамент, замінили дах, підвели та розвели інженерні комунікації, встановили нові вікна та частково добудували приміщення.
Попереду — утеплення фасаду, зовнішнє оздоблення та благоустрій території.
Будівля матиме Г-подібну форму і об’єднає два простори.
Ветеранський простір
Приміщення площею близько 500 м². Тут для військових надаватимуть:
- адміністративні та юридичні консультації;
- допомогу з різних життєвих питань, зокрема щодо здоров’я;
- психологічну підтримку.
Також всередині облаштують:
- простір для зустрічей і ветеранських ініціатив;
- спортивну зону для фізичного відновлення;
- майданчик ветеранського бізнесу з можливістю відкрити власну справу, наприклад, кав’ярню.
Центр підтримки родин
Решту будівлі — близько 200 м² буде займати центр підтримки родин. Послуги будуть доступні всім сім’ям, які потребують допомоги.
Серед послуг:
- робота із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- допомога при випадках домашнього насильства;
- сімейні психологи;
- підтримка дітей та молоді.
Об’єкт реалізують за підтримки ЮНІСЕФ, зазначив Тарас Яковлев.
Реалізація
Попередньо об’єкт планують завершити у 2026 році. Обидва простори хочуть запустити одночасно.
«Я ставлю завдання, щоб завершити влітку, але договори укладені до кінця року. Тому орієнтуємось, що повністю завершимо проєкт до кінця року», — підсумував Тарас Яковлев.
