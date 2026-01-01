Святкування Великодня спорожнило гаманці волинян: що коїться з цінами на луцькому ринку





Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» у програмі



Нинішній ринок виглядає незвично тихим: продавців і покупців небагато. Якщо перед святами люди готові були платити будь-яку ціну, аби накрити стіл, то тепер зважують кожну копійку. Проте очікуваного «післясвяткового» обвалу цін не сталося – більшість продуктів продовжують тримати високу планку.



«Дорогі ціни. Помідори дорогі, огірки от трошки сьогодні подешевшили, а так взагалі все дорого», – діляться враженнями покупці.



Чи не єдиною позитивною новиною для гаманців волинян стало здешевлення огірків. Якщо у суботу перед Пасхою їх продавали по 230–240 грн/кг, то сьогодні ціна впала до 180 грн, а подекуди й нижче.



Продавці пояснюють таку аномалію просто:



«Селяни ці дні огірок не вибирали (через свята — ред.), його вродило більше, тому на опті ціна впала. Ми ж повністю відштовхуємося від оптової закупки», – каже одна з продавчинь.



Натомість на помідори сподіватися не варто. Продавці прогнозують, що висока вартість на цей овоч триматиметься ще довго.



Попри те, що бюджет багатьох родин після свят виснажений, люди все одно заходять на ринок, аби докупити свіжих овочів, хоч і беруть тепер «усього потроху».

