На Волині побільшало випадків укусів кліщів серед дітей

На Волині за місяць зафіксували 47 звернень щодо укусів кліщів, серед них — 21 дитина.

Моніторинг звернень в області ведуть з 16 березня, повідомили misto.media фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

З цього часу випадки укусів зафіксували у Луцькому, Ковельському та Володимирському районах.

Нагадаємо, упродовж березня на Волині зареєстрували 12 звернень від громадян щодо укусів.

Раніше у департаменті ЖКГ повідомляли, що у травні планують обробити території від кліщів, а в липні — від комарів.

Обробку проведуть:

- у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;

- у парку 900-річчя Луцька;

- на пляжі біля річки Стир;

- у зоні відпочинку «Теремнівські ставки».

Для робіт використовуватимуть препарати, дозволені МОЗ України. Обробка територій вартуватиме 200 тис. грн з бюджету громади.

Як захистити себе

Якщо людина виявила на тілі кліща, потрібно звертатися у травмпункт. Ні в якому разі:

- не тиснути на місце;

- не виривати кліща;

- не заливати олією або спиртом.

Кліщ може триматися на тілі до 10–12 діб. Найчастіше їх помічають через 2–3 дні. На місці укусу може з’явитися:

- припухлість;

- свербіж;

- почервоніння.

При цьому кліщ збільшиться.

Якщо поблизу немає медичного закладу, потрібно акуратно викрутити його обертальними рухами, обхопивши марлею, або за допомогою пінцета. Потім — продезінфікувати місце укусу (будь-яким спиртовим розчином).

