На Волині побільшало випадків укусів кліщів серед дітей
Сьогодні, 22:11
На Волині за місяць зафіксували 47 звернень щодо укусів кліщів, серед них — 21 дитина.
Моніторинг звернень в області ведуть з 16 березня, повідомили misto.media фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
З цього часу випадки укусів зафіксували у Луцькому, Ковельському та Володимирському районах.
Нагадаємо, упродовж березня на Волині зареєстрували 12 звернень від громадян щодо укусів.
Раніше у департаменті ЖКГ повідомляли, що у травні планують обробити території від кліщів, а в липні — від комарів.
Обробку проведуть:
- у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;
- у парку 900-річчя Луцька;
- на пляжі біля річки Стир;
- у зоні відпочинку «Теремнівські ставки».
Для робіт використовуватимуть препарати, дозволені МОЗ України. Обробка територій вартуватиме 200 тис. грн з бюджету громади.
Як захистити себе
Якщо людина виявила на тілі кліща, потрібно звертатися у травмпункт. Ні в якому разі:
- не тиснути на місце;
- не виривати кліща;
- не заливати олією або спиртом.
Кліщ може триматися на тілі до 10–12 діб. Найчастіше їх помічають через 2–3 дні. На місці укусу може з’явитися:
- припухлість;
- свербіж;
- почервоніння.
При цьому кліщ збільшиться.
Якщо поблизу немає медичного закладу, потрібно акуратно викрутити його обертальними рухами, обхопивши марлею, або за допомогою пінцета. Потім — продезінфікувати місце укусу (будь-яким спиртовим розчином).
