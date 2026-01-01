На Волині побільшало випадків укусів кліщів серед дітей





Моніторинг звернень в області ведуть з 16 березня, повідомили



З цього часу випадки укусів зафіксували у Луцькому, Ковельському та Володимирському районах.



Нагадаємо, упродовж березня на Волині зареєстрували 12 звернень від громадян щодо укусів.



Раніше у департаменті ЖКГ повідомляли, що у травні планують обробити території від кліщів, а в липні — від комарів.



Обробку проведуть:



- у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;



- у парку 900-річчя Луцька;



- на пляжі біля річки Стир;



- у зоні відпочинку «Теремнівські ставки».



Для робіт використовуватимуть препарати, дозволені МОЗ України. Обробка територій вартуватиме 200 тис. грн з бюджету громади.



Як захистити себе



Якщо людина виявила на тілі кліща, потрібно звертатися у травмпункт. Ні в якому разі:



- не тиснути на місце;



- не виривати кліща;



- не заливати олією або спиртом.



Кліщ може триматися на тілі до 10–12 діб. Найчастіше їх помічають через 2–3 дні. На місці укусу може з’явитися:



- припухлість;



- свербіж;



- почервоніння.



При цьому кліщ збільшиться.



Якщо поблизу немає медичного закладу, потрібно акуратно викрутити його обертальними рухами, обхопивши марлею, або за допомогою пінцета. Потім — продезінфікувати місце укусу (будь-яким спиртовим розчином).

мisto.media фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

