Утік через паркан: у Луцьку військовослужбовцю винесли вирок за СЗЧ

Луцький міськрайонний суд обрав покарання військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану. Попри заяви чоловіка про намір повернутися, суд призначив йому реальний термін ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду від 9 квітня, передає Район.Луцьк.

Обставини справи

Як йдеться у матеріалах справи, солдат, який проходив службу за контрактом на посаді водія, зник із території військової частини у серпні 2025 року.

Згідно з матеріалами провадження, відсутність військовослужбовця виявили вранці 9 серпня під час перевірки особового складу. Як з'ясувалося згодом, чоловік залишив частину не через контрольно-пропускний пункт, а перестрибнувши через паркан.

Свідки у справі зазначили, що того дня солдат пішов нібито «виносити сміття» і більше не повернувся.

Правоохоронці затримали втікача у жовтні 2025 року в Луцьку.

Позиція обвинуваченого

У судовому засіданні чоловік вину визнав частково. Він пояснив свій вчинок тим, що йому обіцяли звільнення для оформлення певних документів, але в останній момент відмовили.

За його словами, він намагався домовитися про повернення через знайомих та писав рапорт у додатку «Армія+», проте йому нібито відповіли, що він «створив проблеми» і його назад не чекають.

Також обвинувачений зазначив, що в період відсутності в частині він фактично перебував вдома під домашнім арештом, який йому призначили в межах іншого кримінального провадження.

Рішення суду

Суд підкреслив, що засуджений мав фізичну можливість повернутися до виконання обов'язків, але не зробив цього протягом кількох місяців.

Оскільки злочин вчинено в умовах воєнного стану, законодавство забороняє призначати умовне покарання (іспитовий строк) за статтею про самовільне залишення частини.

Луцький міськрайонний суд ухвалив:

- визнати військовослужбовця винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України;
- призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

