Утік через паркан: у Луцьку військовослужбовцю винесли вирок за СЗЧ
15 квітня, 22:43
Луцький міськрайонний суд обрав покарання військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану. Попри заяви чоловіка про намір повернутися, суд призначив йому реальний термін ув'язнення.
Про це йдеться у вироку суду від 9 квітня, передає Район.Луцьк.
Обставини справи
Як йдеться у матеріалах справи, солдат, який проходив службу за контрактом на посаді водія, зник із території військової частини у серпні 2025 року.
Згідно з матеріалами провадження, відсутність військовослужбовця виявили вранці 9 серпня під час перевірки особового складу. Як з'ясувалося згодом, чоловік залишив частину не через контрольно-пропускний пункт, а перестрибнувши через паркан.
Свідки у справі зазначили, що того дня солдат пішов нібито «виносити сміття» і більше не повернувся.
Правоохоронці затримали втікача у жовтні 2025 року в Луцьку.
Позиція обвинуваченого
У судовому засіданні чоловік вину визнав частково. Він пояснив свій вчинок тим, що йому обіцяли звільнення для оформлення певних документів, але в останній момент відмовили.
За його словами, він намагався домовитися про повернення через знайомих та писав рапорт у додатку «Армія+», проте йому нібито відповіли, що він «створив проблеми» і його назад не чекають.
Також обвинувачений зазначив, що в період відсутності в частині він фактично перебував вдома під домашнім арештом, який йому призначили в межах іншого кримінального провадження.
Рішення суду
Суд підкреслив, що засуджений мав фізичну можливість повернутися до виконання обов'язків, але не зробив цього протягом кількох місяців.
Оскільки злочин вчинено в умовах воєнного стану, законодавство забороняє призначати умовне покарання (іспитовий строк) за статтею про самовільне залишення частини.
Луцький міськрайонний суд ухвалив:
- визнати військовослужбовця винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України;
- призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі.
Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.
16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Утік через паркан: у Луцьку військовослужбовцю винесли вирок за СЗЧ
15 квітня, 22:43
На Волині побільшало випадків укусів кліщів серед дітей
15 квітня, 22:11
Святкування Великодня спорожнило гаманці волинян: що коїться з цінами на луцькому ринку
15 квітня, 21:45