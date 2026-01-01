Утік через паркан: у Луцьку військовослужбовцю винесли вирок за СЗЧ





Про це йдеться у вироку суду від 9 квітня, передає



Обставини справи



Як йдеться у матеріалах справи, солдат, який проходив службу за контрактом на посаді водія, зник із території військової частини у серпні 2025 року.



Згідно з матеріалами провадження, відсутність військовослужбовця виявили вранці 9 серпня під час перевірки особового складу. Як з'ясувалося згодом, чоловік залишив частину не через контрольно-пропускний пункт, а перестрибнувши через паркан.



Свідки у справі зазначили, що того дня солдат пішов нібито «виносити сміття» і більше не повернувся.



Правоохоронці затримали втікача у жовтні 2025 року в Луцьку.



Позиція обвинуваченого



У судовому засіданні чоловік вину визнав частково. Він пояснив свій вчинок тим, що йому обіцяли звільнення для оформлення певних документів, але в останній момент відмовили.



За його словами, він намагався домовитися про повернення через знайомих та писав рапорт у додатку «Армія+», проте йому нібито відповіли, що він «створив проблеми» і його назад не чекають.



Також обвинувачений зазначив, що в період відсутності в частині він фактично перебував вдома під домашнім арештом, який йому призначили в межах іншого кримінального провадження.



Рішення суду



Суд підкреслив, що засуджений мав фізичну можливість повернутися до виконання обов'язків, але не зробив цього протягом кількох місяців.



Оскільки злочин вчинено в умовах воєнного стану, законодавство забороняє призначати умовне покарання (іспитовий строк) за статтею про самовільне залишення частини.



Луцький міськрайонний суд ухвалив:



- визнати військовослужбовця винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України;

- призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі.



Вирок може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

Луцький міськрайонний суд обрав покарання військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану. Попри заяви чоловіка про намір повернутися, суд призначив йому реальний термін ув'язнення.

