Зеленський готовий зустрітися з путіним у Туреччині, – МЗС

Зеленський готовий зустрітися з путіним у Туреччині, – МЗС
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч Володимира Зеленського та володимира путіна за участю Реджепа Тайїпа Ердогана та Дональда Трампа.

Про це пише Українська правда з посиланням на МЗС.

"Глава МЗС Андрій Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — путін, за участі Ердогана, Трампа", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина "відіграє важливу роль у мирних зусиллях".

Путін неодноразово пропонував Зеленському зустрітися в Москві.

Останній раз таке запрошення пролунало з Кремля у лютому 2026 року.
Сибіга назвав цю пропозицію "неприйнятною", а сам Зеленський заявляв, що таким запрошенням Путін намагається відтермінувати зустріч з ним.

"Американські партнери нам передали, що путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – сказав президент України.

