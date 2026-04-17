Зеленський готовий зустрітися з путіним у Туреччині, – МЗС

Андрій Сибіга заявив, що Україна готова провести в Туреччині зустріч Володимира Зеленського та володимира путіна за участю Реджепа Тайїпа Ердогана та Дональда Трампа.



Про це пише



"Глава МЗС Андрій Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — путін, за участі Ердогана, Трампа", - йдеться в повідомленні.



Згідно з повідомленням, міністр також заявив, що Україна нещодавно передала цей сигнал турецьким партнерам, оскільки Туреччина "відіграє важливу роль у мирних зусиллях".



Путін неодноразово пропонував Зеленському зустрітися в Москві.



Останній раз таке запрошення пролунало з Кремля у лютому 2026 року.

Сибіга назвав цю пропозицію "неприйнятною", а сам Зеленський заявляв, що таким запрошенням Путін намагається відтермінувати зустріч з ним.



"Американські партнери нам передали, що путін запросив мене в Москву. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, то треба запросити мене в Москву", – сказав президент України.

