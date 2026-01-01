Потрійне щастя: у подружжя на Волині народилися три донечки. ФОТО

Сьогодні, 17 квітня, додому вирушила трійня дівчаток, які народилися у Волинському обласному перинатальному центрі 26 березня. Малюки з’явилися на світ у сім’їтаіз села Якушів Ковельського району.Про це повідомили у медзакладі.танародилися з вагою 1950, 1900 та 1750 грамів на 35 тижні вагітності. Впродовж 5 днів перебували у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, адже, як і усі передчасно народжені діти, мали ознаки дихальної недостатності.Наступним етапом виходжування стало відділення неонатології, де дівчатка зміцніли, набрали вагу. Зараз усі троє на грудному вигодовуванні та впевнено розпочинають життя вдома разом із батьками та родиною.Про те, що в сім’ї народиться трійня, батьки дізналися на 12 тижні вагітності під час УЗД. Попри хвилювання за перебіг вагітності, усе минуло добре. «Спочатку ця новина нас дуже збентежила, однак лікарі перинатального центру оточили мене турботою і підтримкою, яка надала впевненості. Дуже вдячна відділенню екстрагенітальної патології, а також лікарці, яка вела мою вагітність —», — сказала мама Анастасія Горбич. «На кожному з подальших етапів — і в реанімації новонароджених, і у відділенні неонатології нам допомагали та щиро підтримували».Потрійним щастям назвала народження одночасно трьох дівчаток генеральна директорка ВОТМО захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. Саме вона провела кесарів розтин. «Три долі, три щасливих, чудових сонечка, які, сподіваємось, будуть жити у мирній Україні. Наш колектив щоденно і наполегливо працює над тим, щоб дарувати щастя батькам — мамам і татусям. Ми дякуємо, що ви довірили народження ваших дівчаток саме нашому закладу», — сказалаБатьки Анастасія та Іван Горбич із генеральною директоркою ВОТМО захисту материнства і дитинства Іриною Горавською, завідувачкою відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, лікарем-неонатологом