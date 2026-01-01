На Волині очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Наступного тижня у Волинській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Температурний фон наразі близький до норми, однак наступного тижня очікується чергове похолодання, повідомила misto.media синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.

З її слів, попри помірно теплу денну температуру, вночі повітря суттєво охолоджуватиметься.

Погода у найближчі дні

У суботу, 18 квітня, очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі від +1 °C до +6 °C, вдень від +13 °C до +18 °C.

У неділю, 19 квітня — без опадів, мінлива хмарність. Температура уночі від 0 до +5 °C, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 °C, вдень стовпці термометра піднімуться до +18 °C.

У понеділок, 20 квітня, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура уночі від +2 °C до +7 °C, вдень від +11 °C до +16 °C.

У вівторок, 21 квітня, буде хмарно з проясненнями, а вночі прогнозують невеликий дощ. Температура: вночі коливатиметься від 0 до +5°C, на поверхні ґрунту заморозки до +3°C, вдень до +16 °C.

У середу, 22 квітня, день без істотних опадів. Температура уночі від 0 до +5 °C, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до +5 °C, вдень від +11 °C до +16 °C.

Такі температурні коливання для квітня є типовими.

Заморозки на поверхні ґрунту на Волині трапляються щороку, іноді навіть у першій половині травня, каже синоптикиня.

Стабілізацію погоди фахівці прогнозують попередньо після 22 квітня.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині очікуються заморозки на поверхні ґрунту
Сьогодні, 18:00
На Волині чоловік вбив свого знайомого
Сьогодні, 17:30
Потрійне щастя: у подружжя на Волині народилися три донечки. ФОТО
Сьогодні, 16:10
У Луцьку попрощалися з двома воїнами Анатолієм Андрусиком та Богданом Новосадом
Сьогодні, 16:04
Зеленський готовий зустрітися з путіним у Туреччині, – МЗС
Сьогодні, 15:53
