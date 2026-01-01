На Волині очікуються заморозки на поверхні ґрунту





Температурний фон наразі близький до норми, однак наступного тижня очікується чергове похолодання, повідомила Леся Пасічник.



З її слів, попри помірно теплу денну температуру, вночі повітря суттєво охолоджуватиметься.



Погода у найближчі дні



У суботу, 18 квітня, очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі від +1 °C до +6 °C, вдень від +13 °C до +18 °C.



У неділю, 19 квітня — без опадів, мінлива хмарність. Температура уночі від 0 до +5 °C, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3 °C, вдень стовпці термометра піднімуться до +18 °C.



У понеділок, 20 квітня, хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура уночі від +2 °C до +7 °C, вдень від +11 °C до +16 °C.



У вівторок, 21 квітня, буде хмарно з проясненнями, а вночі прогнозують невеликий дощ. Температура: вночі коливатиметься від 0 до +5°C, на поверхні ґрунту заморозки до +3°C, вдень до +16 °C.



У середу, 22 квітня, день без істотних опадів. Температура уночі від 0 до +5 °C, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до +5 °C, вдень від +11 °C до +16 °C.



Такі температурні коливання для квітня є типовими.



Заморозки на поверхні ґрунту на Волині трапляються щороку, іноді навіть у першій половині травня, каже синоптикиня.



Стабілізацію погоди фахівці прогнозують попередньо після 22 квітня.

Наступного тижня у Волинській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту.Температурний фон наразі близький до норми, однак наступного тижня очікується чергове похолодання, повідомила misto.media синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології

