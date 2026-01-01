На Волині двох братів, які ухилялись від мобілізації та побили правоохоронців, взяли під варту

Суд відправив під варту без права внесення застави двох братів, які ухилялись від служби і вчинили опір правоохоронцям.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент стався 15 квітня, в Луцькому районі.

Група оповіщення в складі патрульних та військовослужбовців зупиняла ЗАЗ, однак керманич на законну вимогу не відреагував і продовжив рух. 

Після блокування водій та один з пасажирів вчинили активний опір правоохоронцям та в подальшому були затримані.

Фігуранти - брати 1995 та 1998 років народження - перебували в активному розшуку за ст. 210 КУпАП, тобто порушники правил військового обліку. 

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Луцького РУП 16 квітня оголосили їм про підозри за ч.2 ст.345, ч.2 ст.350, ч.4 ст.296 КК України. 

17 квітня суд обрав запобіжний захід обом – тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство триває.


Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
