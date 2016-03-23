На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Андрій Гунчик

Камінь-Каширська громада ще не встигла оговтатися від вчорашнього похорону двох захисників і знову надійшла страшна звістка з фронту.Війна забрала ще одне молоде життя воїна Андрія Гунчика, - йдеться на сторінці громади у фейсбуці."Тільки вчора ми провели на вічний спочинок двох Захисників, як біль від втрати знову огорнув Камінь-Каширську громаду. Підтвердили загибель ще одного вірного сина України - Гунчика Андрія Валентиновича, 1985 року народження з Каменя-Каширського. Солдат поліг у бою з російським окупантом 04 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Вербове на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі.Весь цей час близькі жили, очікуючи звісток від Андрія, але, на жаль, надійшла страшна новина.Інформацію про деталі руху скорботного кортежу та повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.