На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Андрій Гунчик
Сьогодні, 20:36
Камінь-Каширська громада ще не встигла оговтатися від вчорашнього похорону двох захисників і знову надійшла страшна звістка з фронту.
Війна забрала ще одне молоде життя воїна Андрія Гунчика, - йдеться на сторінці громади у фейсбуці.
"Тільки вчора ми провели на вічний спочинок двох Захисників, як біль від втрати знову огорнув Камінь-Каширську громаду. Підтвердили загибель ще одного вірного сина України - Гунчика Андрія Валентиновича, 1985 року народження з Каменя-Каширського. Солдат поліг у бою з російським окупантом 04 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Вербове на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі.
Весь цей час близькі жили, очікуючи звісток від Андрія, але, на жаль, надійшла страшна новина.
Інформацію про деталі руху скорботного кортежу та повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Війна забрала ще одне молоде життя воїна Андрія Гунчика, - йдеться на сторінці громади у фейсбуці.
"Тільки вчора ми провели на вічний спочинок двох Захисників, як біль від втрати знову огорнув Камінь-Каширську громаду. Підтвердили загибель ще одного вірного сина України - Гунчика Андрія Валентиновича, 1985 року народження з Каменя-Каширського. Солдат поліг у бою з російським окупантом 04 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Вербове на Дніпропетровщині", - йдеться у дописі.
Весь цей час близькі жили, очікуючи звісток від Андрія, але, на жаль, надійшла страшна новина.
Інформацію про деталі руху скорботного кортежу та повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
