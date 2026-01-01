Гонки на полі: на Волині підлітки на мотоциклах понівечили три гектари посівів буряків. ФОТО





Агрономка Юлія Кротач розповіла



"Тут вже сходів не буде взагалі, тому що це затрамбовано. Навіть якщо дощ піде — він не зійде. Це вже зіпсований врожай", — розповідає вона.



За її словами, пошкоджені ділянки доведеться або пересівати, або ж обробляти те, що частково зійде, але врожайність буде втрачена. Юлія додає, що у вирощування буряків вкладають не лише гроші, а й роки праці та ставлення до землі.



"Ми вирощуємо з душею. Тато мене завжди навчав, що до землі треба відноситись як до чогось святого. Коли починаємо сівбу — молимося. Ми вкладаємо всю душу і сили", — каже агрономка.



Про інцидент жінці повідомили очевидці. Коли вона приїхала на поле, побачила вже знищені посіви.



"Така картина мене просто пробила до глибини душі. Це робота багатьох людей, і морально дуже важко це все дається", — говорить вона.



Місцеві жителі розповідають: на полі з посівами цукрових буряків одночасно їздили кілька мотоциклів.



"Було п’ять мотоциклів. Ганяли по полю, так що понівечили все", — каже очевидець Анатолій Никонюк.



За словами представників господарства, насіння для одного гектара цукрових буряків коштує щонайменше 420 євро. До цього додаються витрати на пальне, добрива, оплату праці та втрати врожаю.



"Щоб засіяти один гектар, тільки насіння коштує 420 євро. А ще паливо, зарплати, добрива. Загалом це великі витрати", — каже заступник директора із земельних питань Володимир Кахович.



На цьому полі пошкодили близько трьох гектарів посівів, ще частину — в сусідньому селі.



Попри завдані збитки, у господарстві вирішили не вимагати грошей від винуватців. Натомість запропонували інший варіант відшкодування.



"Нам відшкодовувати не потрібно. Єдина наша умова — закупити п’ять дронів для Збройних сил України", — каже Юлія Кротач.



За її словами, таке рішення ухвалили разом із керівництвом господарства. Водночас агрономка зазначає: подібні випадки трапляються не вперше, однак зафіксувати їх на відео вдалося вперше.



У поліції повідомили, що причетних до події встановили та відкрили за фактом події адміністративні провадження.



"Поліцейські офіцери громади встановили причетних — це троє неповнолітніх і один повнолітній мешканці Володимирської громади", — розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.



На підлітків склали адміністративні матеріали, зокрема за керування мотоциклами без посвідчення та за псування сільськогосподарських угідь.



"Протоколи склали за статтею 104 КУпАП — псування сільськогосподарських земель, а також за іншими порушеннями. Матеріали направлені до суду", — зазначила речниця поліції.



За попередніми даними, сума збитків становить близько 200 тисяч гривень. Дорослі вже зв’язалися з власниками господарства та пообіцяли відшкодувати шкоду.



Відео із пропозицією відшкодувати збитки, переказати гроші на потреби війська Юлія Кротач опублікувала у соцмережі у четвер, 16 квітня, станом на 17 квітня реакції від батьків підлітків не було, розповіла агрономка.





Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію