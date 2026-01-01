ДТП у місті на Волині: рятувальники визволяли затиснутого чоловіка з авто

У місті Нововолинськ сталася дорожньо-транспортна під час якої травмувалися люди.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Надвечір у Нововолинську на вулиці Луцькій рятувальники працювали на місці дорожньо-транспортної пригоди. Там зіткнулися два легкові автомобілі.До прибуття працівників ДСНС очевидці визволили трьох людей з одного авто.В іншій машині чоловік був затиснутий у салоні. Рятувальники за допомогою гідравлічного та електроінструмента деблокували його й передали медикам.Усі травмовані госпіталізовані.