ДТП у місті на Волині: рятувальники визволяли затиснутого чоловіка з авто
17 квітня, 22:55
У місті Нововолинськ сталася дорожньо-транспортна під час якої травмувалися люди.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Надвечір у Нововолинську на вулиці Луцькій рятувальники працювали на місці дорожньо-транспортної пригоди. Там зіткнулися два легкові автомобілі.
До прибуття працівників ДСНС очевидці визволили трьох людей з одного авто.
В іншій машині чоловік був затиснутий у салоні. Рятувальники за допомогою гідравлічного та електроінструмента деблокували його й передали медикам.
Усі травмовані госпіталізовані.
