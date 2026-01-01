В Білорусі будують дороги до України і налагоджують артилерійські позиції, - Зеленський
17 квітня, 23:20
Росія може знову спробувати втягнути Білорусь у війну проти України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що українські воїни фіксують намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил – найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил.
"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - йдеться у дописі.
