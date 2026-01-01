У Луцьку до прибирання долучилось понад 1500 людей. ФОТО, ВІДЕО

Ветерани, волонтери, підприємці, студенти, а також багато охочих громадян сьогодні долучились до загальногромадної толоки в Луцьку.Захід організувала Луцька міська рада.Загалом, прибрати береги річок, парки та сквери у Луцькій громаді зібралось понад півтори тисячі людей на сорок одній локації. Прибирання відбувається з нагоди Всеукраїнського дня довкілля, який відзначають в Україні 18 квітня.Начальник відділу екології Луцької міської радиповідомила, що основне завдання під час толоки — прибирання побутового сміття, яке люди залишили після себе в місцях неорганізованого відпочинку.“Приємно, що до нашого прибирання долучається дуже багато добровольців, які хочуть бачити своє місто чистим та квітучим. Це дуже приємно, адже людям не байдуже”, - зазначила вона.До долоки також долучилась компанія «Пальче», яка займається виробництвом широкої лінійки подрібнювальної техніки. Працівники фірми за допомогою спецтехніки викорчовували та дрібнили гілля дерев.У рамках цьогорічної толоки, в парку поблизу майбутнього ветеранського простору, заклали капсулу майбутнім поколінням під будівництво парку ветеранів. Зробити таке місце відпочинку вирішили самі ветерани, як символ і пам’ять про тих, хто залишився на полі бою, і тим місцем, де будуть зустрічатись військові, які повернулись з війни та усі громадяни нашого міста.“Це буде ще одна локація, яка стане окрасою нашого міста”, - наголосив керівник комунальної установи “ХАБ Ветеран”Відзначила цю гарну подію й секретар Луцької міської радиВона розповіла, що створити майбутній парк вирішили спільно під час засідання ради ветеранів за принципом рівний рівному.“У капсулу часу вкладено послання майбутнім поколінням із словами про збереження тої країни, яку зараз зберігають наші військові на полі бою та ті хлопці та дівчата, які поклали своє життя або ж перебувають у статусі ветеранів та ветеранок. Парк символізуватиме не лише пам’ять про тих, хто загинув, але й вдячність щодо тих, хто й нині боронить нашу країну”.Довідково: до екотолоки в Луцькій громаді долучились працівники СП ТзОВ «Модерн-Експо», ТзОВ «ФОЗЗІ-ФУД» (супермаркети «Сільпо»), ПАТ «Луцький пивзавод», БО «Благодійний фонд «Рокада» та Міжнародної Антинаркотичної Асоціації, Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Філії ДУ “Центр пробації” у Волинській області, Луцького міського центру зайнятості, Луцької об’єднаної державної податкової інспекції, закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти, комунальних та житлово-комунальних підприємств міста, молодіжних та спортивних закладів, а також студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки та Луцького національного технічного університету.