Юні футзалістки з Волині – срібні призерки чемпіонату України. ФОТО

Футзальна команда дівчат із Волині стала срібним призером чемпіонату України.Серед кращих була команда ДЮСШ селища Маневичі.Фінальний етап чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2013 р.н. завершився нещодавно в Ковелі."Наші вихованки продемонстрували неймовірну волю до перемоги та високий рівень майстерності", - йдеться на сторінці маневицької спортшколи.Дівчата впевнено пройшли груповий етап, не залишивши шансів суперницям. Три гри — три перемоги:Перемога над «Жайвором» (Шпола) — 2:1Впевнений результат проти ДЮСШ м. Конотоп — 4:0Напружений поєдинок з господарками турніру ДЮСШ-1 «Ладомир» — 2:1У вирішальній битві за золото наші дівчата зустрілися з потужним суперником — командою «Олімп» (Рівне). Гра була гідною фіналу: емоції, боротьба на кожному метрі майданчика та справжній характер. Цього разу ми зупинилися за крок до найвищої сходинки, здобувши почесне 2-ге місце!"Ми неймовірно пишаємося нашою командою! Бути срібними призерами Вищої ліги країни — це велике досягнення, за яким стоять щоденні тренування, дисципліна та віра у спільну справу. Також вітаємо наших гравчинь з особистими здобутками! Окрема відзнака для, яка отримала нагороду як «Кращий гравець захисного плану». Христино, твоя надійність — це приклад для всіх", - йдеться на сторінці навчального закладу.