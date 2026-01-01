Юні футзалістки з Волині – срібні призерки чемпіонату України. ФОТО

Юні футзалістки з Волині – срібні призерки чемпіонату України. ФОТО
Футзальна команда дівчат із Волині стала срібним призером чемпіонату України.

Серед кращих була команда ДЮСШ селища Маневичі.

Фінальний етап чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2013 р.н. завершився нещодавно в Ковелі.
Юні футзалістки з Волині – срібні призерки чемпіонату України. ФОТО

"Наші вихованки продемонстрували неймовірну волю до перемоги та високий рівень майстерності", - йдеться на сторінці маневицької спортшколи.
Юні футзалістки з Волині – срібні призерки чемпіонату України. ФОТО

Дівчата впевнено пройшли груповий етап, не залишивши шансів суперницям. Три гри — три перемоги:
Перемога над «Жайвором» (Шпола) — 2:1
Впевнений результат проти ДЮСШ м. Конотоп — 4:0
Напружений поєдинок з господарками турніру ДЮСШ-1 «Ладомир» — 2:1

У вирішальній битві за золото наші дівчата зустрілися з потужним суперником — командою «Олімп» (Рівне). Гра була гідною фіналу: емоції, боротьба на кожному метрі майданчика та справжній характер. Цього разу ми зупинилися за крок до найвищої сходинки, здобувши почесне 2-ге місце!
Юні футзалістки з Волині – срібні призерки чемпіонату України. ФОТО

"Ми неймовірно пишаємося нашою командою! Бути срібними призерами Вищої ліги країни — це велике досягнення, за яким стоять щоденні тренування, дисципліна та віра у спільну справу. Також вітаємо наших гравчинь з особистими здобутками! Окрема відзнака для Нестерук Христини, яка отримала нагороду як «Кращий гравець захисного плану». Христино, твоя надійність — це приклад для всіх", - йдеться на сторінці навчального закладу.
Юні футзалістки з Волині – срібні призерки чемпіонату України. ФОТО

