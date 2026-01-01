Українку не впустили до Польщі через «радіоактивні» долари





Про це повідомляє



Зазначається, що під час стандартного контролю на прикордонному переході Медика співробітники зафіксували спрацювання радіометричних датчиків. Сигнал вказував на можливе перевищення допустимого рівня радіації в одного з предметів, що були у пасажирки.



Після додаткової перевірки з'ясувалося, що джерелом випромінювання стала одна зі 100-доларових банкнот. Вимірювання показали перевищення природного радіаційного фону в 1905 разів.



За результатами аналізу встановлено, що на купюрі був присутній ізотоп, який застосовується в медичних цілях. Небезпечну банкноту вилучили і помістили в спеціальний захисний контейнер.



Для уточнення обставин фахівці проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергетики.



За даними прикордонної служби, жінка перевозила майже 10 тисяч доларів і пояснила, що кошти призначалися для купівлі автомобіля. Однак з міркувань безпеки їй відмовили у в'їзді до Польщі, після чого її повернули в Україну разом із вилученою банкнотою.



Як зазначають у прикордонній службі, це не поодинокий інцидент. У грудні 2025 року аналогічна ситуація сталася з громадянином Польщі, який також намагався перемістити через кордон купюру з підвищеним рівнем випромінювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На пункті пропуску Медика у 54-річної громадянки України було виявлено 100-доларову купюру з рівнем радіації, що перевищує допустиму норму в 1905 разів.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на прикордонні служби Польщі та видання RMF24.pl.Зазначається, що під час стандартного контролю на прикордонному переході Медика співробітники зафіксували спрацювання радіометричних датчиків. Сигнал вказував на можливе перевищення допустимого рівня радіації в одного з предметів, що були у пасажирки.Після додаткової перевірки з'ясувалося, що джерелом випромінювання стала одна зі 100-доларових банкнот. Вимірювання показали перевищення природного радіаційного фону в 1905 разів.За результатами аналізу встановлено, що на купюрі був присутній ізотоп, який застосовується в медичних цілях. Небезпечну банкноту вилучили і помістили в спеціальний захисний контейнер.Для уточнення обставин фахівці проконсультувалися з Національним агентством з атомної енергетики.За даними прикордонної служби, жінка перевозила майже 10 тисяч доларів і пояснила, що кошти призначалися для купівлі автомобіля. Однак з міркувань безпеки їй відмовили у в'їзді до Польщі, після чого її повернули в Україну разом із вилученою банкнотою.Як зазначають у прикордонній службі, це не поодинокий інцидент. У грудні 2025 року аналогічна ситуація сталася з громадянином Польщі, який також намагався перемістити через кордон купюру з підвищеним рівнем випромінювання.

