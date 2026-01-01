18 квітня на Волині: гортаючи календар

18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 18 квітня, у світі відзначають День пам'яток історії та культури, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта.

18 квітня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Василь, Віктор, Іван, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

У народі 18 квітня - свято Кузьма-городник. День прозвали на честь святого Косми Халкідонського.

У цей день особливу увагу звертали на погоду:

якщо сьогодні тепло - кінець місяця буде холодним;
погода змінюється - до сухого літа;
зозуля закукувала - час сіяти льон;
сильний дощ пішов - можна збиратися на риболовлю.

Вважається, що це сприятливий день, щоб сіяти моркву і буряк.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
