18 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 18 квітня, у світі відзначають День пам'яток історії та культури, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта.18 квітня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Василь, Віктор, Іван, Тамара. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!У народі 18 квітня - свято Кузьма-городник. День прозвали на честь святого Косми Халкідонського.У цей день особливу увагу звертали на погоду:якщо сьогодні тепло - кінець місяця буде холодним;погода змінюється - до сухого літа;зозуля закукувала - час сіяти льон;сильний дощ пішов - можна збиратися на риболовлю.Вважається, що це сприятливий день, щоб сіяти моркву і буряк.