Ціни на пальне можуть знизитися на 12 гривень, - експерт





Такий прогноз у коментарі Дмитро Льоушкін.



За його словами, якщо ціни на нафту та газойль надалі не зростатимуть, вартість дизельного пального на кордоні впаде до 68-70 гривень за літр.



"Відповідно, якщо додати 12-14 гривень (різниця між вхідною ціною пального та його вартістю на стелах преміум АЗС, – УНІАН), то вартість дизельного пального, наприклад, на АЗС ОККО впаде до 80 гривень. Тобто вартість пального може знизитися у порівнянні з нинішньою на 12 гривень", - зазначив експерт, додавши, що вартість пального на звичайних АЗС буде приблизно на 5 гривень нижчою.



Вартість бензину на кордоні України за цих умов впаде до 58 гривень за літр, прогнозує Льоушкін. Це означає, що вартість пального на АЗС OKKO та WOG знизиться до близько 70 гривень за літр, а у решті мереж - до 65 гривень.



Разом з тим, за словами Льоушкіна, не варто чекати на швидке падіння вартості пального, оскільки мережі купили чималу його кількість за більш високою ціною.



"Всі свої гроші рахують. Тому зниження цін буде, але воно буде розтягнуте у часі. І навіть не на два тижні, а на місяць", - зазначив експерт, припустивши, що вартість дизелю буде щотижня знижуватися на 3 гривні.



Разом з тим, ціни можуть знизитися і швидше, якщо урядовці вирішать, що пальне має дешевшати оперативніше, і "Укрнафта" знизить ціни.



Водночас Льоушкін зазначив, що залишається ризик відновлення бойових дій на Близькому Сході і стрибка цін на нафту.



"Те, що протока відкрита, це поки тільки заява. Ще судна не попливли… Коли третя авіаносна група (США) йде до Ірану, десантники їдуть туди ж, то в будь-який момент це може вибухнути. Я не виключаю, що це туман війни. США уран не забрали та ключових цілей операції не досягли. Хоча, можливо, Трамп вирішив, що за його президентства Іран не збере атомну бомбу, і тому нехай цим займається наступний президент, а йому не потрібно зараз програвати вибори до Конгресу", - розмірковує він.



Розблокування Ормузької протоки та ціни на нафту

Нагадаємо, що 17 квітня міністр закордонних справ Ірану повідомив, що його країна відновила вільне судноплавство Ормузькою протокою на час дії режиму припинення вогню в Лівані.



Після заяви іранського міністра, ціни на нафту обвалилися. Вартість нафти марки Brent впала на 10,67 долара за барель – до 88,72 долара за барель. Ціни на газ у Великобританії також впали на тлі сподівань на відновлення поставок із Перської затоки. Місячні ф’ючерси на газ здешевшали майже на 8% - до 98 пенсів, або 57,9 гривні.

