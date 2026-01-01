У Луцьку визначатимуть нового орендаря комплексу «Ротонда»





Відповідне рішення ухвалили 16 квітня під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.



Стартова місячна орендна плата становить 45 тис. 131 грн. Під час аукціону ціна може зрости.



Йдеться про територію, де зараз розміщений багатофункціональний комплекс сімейного відпочинку з літнім майданчиком, басейном і кафе. Раніше там була літня естрада, яка тривалий час не використовувалася.



З 2016 року об’єкт орендує підприємець Роман Хорзов. У коментарі



З його слів, у 2016 році він отримав об’єкт у занедбаному стані.



На той час територія була без електропостачання, води, каналізації та будь-якої інфраструктури для відпочинку.



Комплекс потребував повної реконструкції, що й було умовою пільгової оренди.



«Ми там і добудували, і світло завели, і воду, і каналізацію, і приміщення облаштували. Це все робили за власні кошти», — зазначає він.



Ідея створення басейного комплексу з’явилася вже після укладення договору, а з 2017 року він почав її реалізовувати. Згодом на території також облаштували дитячий майданчик, додає Хорзов.



Якою буде подальша доля та концепція комплексу, залежатиме від результатів аукціону.



«Якщо міська рада буде оперативна в організації аукціону і орендар визначиться на початку травня, то місто має шанс цього літа мати басейн», — каже підприємець.

