Курс валют на 18 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 18 квітня. Так вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 43,63 гривні. Змінилися й показники євро (додав 15 копійок) та злотого (зріс на 4 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,63 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,42 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,12 (+4 коп.)
