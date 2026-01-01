У Луцьку мешканець гуртожитку побив вахтера: потерпілий отримав струс мозку





Правоохоронці встановили, що мешканець завдав тілесних ушкоджень вахтеру через нібито «неправильну інтонацію» під час розмови.



Як розповіли



Постраждав чоловік, який за попереднім діагнозом парамедиків, отримав закриту черепну-мозкову травму та струс головного мозку.



Його доправили у лікарню.



Порушників затримано та доставлено до Луцького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин події.



Як нагадали у поліції охорони, у Волинській області вже 17 гуртожитків облаштовано тривожною сигналізацією, і ця цифра продовжує зростати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 квітня близько 19:00 в одному з гуртожитків Луцька спрацювала тривожна сигналізація. На місце події оперативно прибув наряд поліції охорони.Правоохоронці встановили, що мешканець завдав тілесних ушкоджень вахтеру через нібито «неправильну інтонацію» під час розмови.Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», бригаду швидкої медичної допомоги викликала поліція.Постраждав чоловік, який за попереднім діагнозом парамедиків, отримав закриту черепну-мозкову травму та струс головного мозку.Його доправили у лікарню.Порушників затримано та доставлено до Луцького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин події.Як нагадали у поліції охорони, у Волинській області вже 17 гуртожитків облаштовано тривожною сигналізацією, і ця цифра продовжує зростати.

