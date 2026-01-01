У Луцьку мешканець гуртожитку побив вахтера: потерпілий отримав струс мозку

16 квітня близько 19:00 в одному з гуртожитків Луцька спрацювала тривожна сигналізація. На місце події оперативно прибув наряд поліції охорони.

Правоохоронці встановили, що мешканець завдав тілесних ушкоджень вахтеру через нібито «неправильну інтонацію» під час розмови.

Як розповіли Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», бригаду швидкої медичної допомоги викликала поліція.

Постраждав чоловік, який за попереднім діагнозом парамедиків, отримав закриту черепну-мозкову травму та струс головного мозку.

Його доправили у лікарню.

Порушників затримано та доставлено до Луцького районного управління поліції для з’ясування всіх обставин події.

Як нагадали у поліції охорони, у Волинській області вже 17 гуртожитків облаштовано тривожною сигналізацією, і ця цифра продовжує зростати.

Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку мешканець гуртожитку побив вахтера: потерпілий отримав струс мозку
Сьогодні, 12:11
Курс валют на 18 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 18 квітня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У Луцьку визначатимуть нового орендаря комплексу «Ротонда»
Сьогодні, 09:15
У громаді на Волині зустріли визволеного із полону воїна
Сьогодні, 08:25
