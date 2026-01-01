Рік спілкувалася з шахраєм, який видавав себе за «льотчика з Америки»: на кар’єрі знайшли рештки волинянки
Сьогодні, 13:19
У Нововолинську на території кар’єру виявили рештки жінки, яка зникла ще у грудні 2025 року. За інформацією від друзів і знайомих, перед зникненням вона майже рік могла перебувати під впливом шахрая, який представлявся «льотчиком з Америки». Чи пов’язана ця історія із загибеллю – наразі невідомо. У поліції факт виявлення тіла підтвердили, однак інших коментарів не надали. У ВУКГ БУГу розповіли, що жінку вже поховали.
Як повідомили БУГу кілька перевірених джерел, рештки тіла знайшли 8 квітня місцеві мешканці, які проживають поблизу кар’єру.
Відомо, що жінка віком майже 70 років проживала на 15-му мікрорайоні. 11 грудня вона вийшла з дому та не повернулася. У поліції тоді повідомляли, що на момент зникнення вона була одягнена у чорну шапку, чорну куртку та темні штани.
За словами джерел БУГу, особу попередньо вдалося встановити завдяки документам, які були знайдені поруч.
Як розповідають знайомі, у день зникнення жінку бачили у місті – вона нібито прямувала у напрямку 5-го мікрорайону до магазину. При цьому її поведінка здалася людям стурбованою.
Окремо знайомі повідомляють, що жінка тривалий час спілкувалася в інтернеті з невідомим чоловіком, який представлявся заможним «льотчиком з Америки». За їхніми словами, близько року вона розповідала, що він приїде за нею, а останнім часом – що планує одружитися. Люди попереджали її про можливу шахрайську схему, однак жінка вірила у ці стосунки.
Чи має це спілкування будь-який зв’язок із її зникненням або смертю – наразі невідомо. Водночас ця історія вкотре піднімає питання безпеки спілкування в мережі.
Редакція БУГу застерігає читачів бути обережними та не довіряти незнайомцям в інтернеті, особливо коли йдеться про особисті дані чи фінанси.
У Нововолинському ВУКГ БУГу підтвердили, що жінку вже поховали і надали адресу поховання.
БУГ звернувся за коментарем до поліції. Там підтвердили факт виявлення тіла та роботу слідчо-оперативної групи на місці, однак інших деталей не повідомили.
