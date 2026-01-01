Шукав розваг: волинянина судили за зґвалтування неповнолітньої у лісі





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду, пишуть



Інцидент стався увечері 10 серпня 2025 року в лісовому масиві поблизу одного із сіл Камінь-Каширського району. Перебуваючи в стані сп'яніння, молодик роздягнув 17-річну дівчину, вступивши в оральний і вагінальний контакти. Він силоміць тримав потерпілу, а та не мала сил пручатися.



Дії кваліфікували як зґвалтування неповнолітньої особи, бо тоді їй ще не виповнилося 18 років. Обвинувачений свою провину визнав, попросив вибачення у потерпілої та її матері.



Мовляв, він з односельцями поїхав на мотоциклах у сусіднє село в пошуках розваг. Там купили спиртне, знайшли дівчат, зупинилися в лісовій альтанці. Із потерпілою раніше знайомий не був, але вони випили і навіть почали цілуватися. Усвідомлюючи, що остання сильно п'яна, він вчинив статевий акт. Скільки років дівчині – не знав, вважаючи її повнолітньою.



Потерпіла розповіла, що того дня погодилася на пропозицію одного зі знайомих провести час в альтанці. Далі завела розмову із обвинуваченим, а потім вони на мотоциклі від`їхали від альтанки. Зі слів дівчини, цілувалася із власної згоди. Після цього хлопець, не запитуючи дозволу, силою вчинив статевий акт.



Нині сім`я потерпілої не має претензій до кривдника, пробачивши йому. Дівчина примирилася з молодиком, просила не позбавляти його волі. Хлопець веде домашнє господарство і допомагає матері, яка хворіє.



Суд призначив волинянину три роки позбавлення волі, які замінив на півтора року іспитового строку. Крім того, він заплатить понад 50 тисяч гривень за проведення експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

