Кредитова спілка «Будучність»: створена українцями для українців у Канаді





Особливості кредитної спілки та переваги членства в BCU Financial

Назва «Будучність» для кредитної спілки була вибрана не випадково. Це маловживане українське слово, яке означає «майбутнє». Головна мета створення організації – допомога українцям у Канаді та підтримка спільноти.



Водночас українська кредитова спілка має суттєві відмінності від звичайного банку. Усі члени цієї фінансової інституції автоматично стають її співвласниками та мають право голосу під час ухвалення важливих рішень. Отримані прибутки розподіляються між усіма учасниками у вигляді дивідендів, а також спрямовуються на підтримку української громади.



Які фінансові послуги надає кредитна спілка?

Українська кредитна спілка в Торонто надає широкий спектр стандартних банківських послуг. З-поміж них:



відкриття чекових та ощадних рахунків;

надання кредитів та оформлення кредитних ліній;

операції з валютою;

міжнародні грошові перекази;

відкриття кредитних і дебетових карток.

У кредитній спілці можна як взяти позику, так і відкрити депозит. Для максимальної зручності передбачений цифровий банкінг, який відкриває цілодобовий доступ до послуг і дає змогу здійснювати більшість операцій без відвідування відділення.





Допомога українцям та Україні

Кредитна спілка активно допомагає українцям у Канаді, підтримує школи, церкви, спортивні заходи та надає також благодійну допомогу. З початку війни в Україні у 2014 році «Будучність» зібрала та пожертвувала на медичні та гуманітарні програми понад 7 мільйонів доларів. Тому тут зовсім не йдеться про фінанси заради фінансів. BCU Financial – це про комплексну підтримку українців за кордоном і в рідній країні. Членство у спілці дає змогу отримати надійних партнерів і вірних друзів, які завжди прийдуть на допомогу та підкажуть, як розв’язати фінансові питання на новому місці проживання.

BCU Financial – це кредитна спілка в Канаді, 95% співвласників якої є саме етнічними українцями. Фінансова інституція була створена в далекому 1952 році 25 емігрантами. Сума активів тоді складала всього 22 000 доларів, але це не стало перешкодою для мрійників у справах допомоги українській спільноті на чужині. Наразі «Будучність» уже стала однією з найбільших етнічних кредитних спілок у Канаді, а активи перевищили 1 мільярд доларів. Детально ознайомитися з історією її створення та розвитку, а також з умовами членства можна на сайті https://bcufinancial.com/ua/

