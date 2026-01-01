Чи очікувати магнітні бурі 18 квітня: прогноз

У суботу, 18 квітня, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, на Землі очікується помірна магнітна буря рівня G2. Вона може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем та вплинути на здоров'я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями."Тому цього дня їм слід приділити особливу увагу своєму здоров'ю", – йдеться у публікації.В суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – низькою.“Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначається в повідомленні.