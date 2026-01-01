У громаді на Волині зустріли визволеного із полону воїна

У Луківські громаді сталася важлива подія - із ворожого полону до рідного дому повернувся воїн-краянинПро це повідомили на сторінці громади.Сьогодні наша громада прожила день, який назавжди залишиться в серці. Ми зустріли вдома нашого Героя — Мірчука Віталія. Його шлях — це історія сили, яку важко осягнути словами. 07.03.2022 він став на захист України. 02.07.2024, поранений, але незламний, потрапив у полон під час бойових дій на Харківщині. І лише 05.03.2026 — повернувся. Додому. До своїх. До мами, сестри, бабусі…" - йдеться у повідомленні.Зустріти Віталія вийшли сотні людей."Не тому, що “треба”. А тому, що не могли не прийти. Бо він — свій. Бо його чекали. Бо за нього молилися. У цих обіймах було більше, ніж слова. У цих сльозах — більше, ніж емоції. У цій зустрічі — вся правда про нас: ми пам’ятаємо, ми чекаємо, ми не залишаємо.Дякуємо кожному, хто сьогодні прийшов. Хто стояв поруч. Хто тримав прапор. Хто плакав і усміхався водночас. Віталій вдома.І разом з ним — ще одна віднайдена частинка нашого серця. Ми дочекаємось кожного. Слава Україні", - повідомиляють у Луківській громаді.