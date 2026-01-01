Команда із села на Волині – чемпіон України з футзалу. ФОТО





Про це повідомили на сторінці громади.



У місті Коломиї завершився другий тур Чемпіонату України з футзалу в першій лізі U-17, за підсумками якого вихованці СК «Боратин» продемонстрували максимальний результат — п’ять перемог у п’яти матчах.



Результати поєдинків:

▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ Житомир — 4:3

▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ Суми — 3:2

▪️ СК «Боратин» — МФК «Січ» Запоріжжя — 0:0 (пен. 4:3)

▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ «Барса» Шостка — 1:1 (пен. 5:4)

▪️ СК «Боратин» — ФК Доманівка — 7:3



За підсумками турніру індивідуальні відзнаки отримали:



Артем Рибак — кращий гравець чемпіонату

Рувим Кущук — кращий бомбардир (17 голів)

Михайло Гусак — кращий гравець команди



Команду до змагань готували: головний тренер — Олександр Леончук, старший тренер — Олександр Дудко.



