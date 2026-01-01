Команда із села на Волині – чемпіон України з футзалу. ФОТО

СК «Боратин» чемпіон України з футзалу в першій лізі.

Про це повідомили на сторінці громади.

У місті Коломиї завершився другий тур Чемпіонату України з футзалу в першій лізі U-17, за підсумками якого вихованці СК «Боратин» продемонстрували максимальний результат — п’ять перемог у п’яти матчах.
Результати поєдинків:
▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ Житомир — 4:3
▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ Суми — 3:2
▪️ СК «Боратин» — МФК «Січ» Запоріжжя — 0:0 (пен. 4:3)
▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ «Барса» Шостка — 1:1 (пен. 5:4)
▪️ СК «Боратин» — ФК Доманівка — 7:3
За підсумками турніру індивідуальні відзнаки отримали:

Артем Рибак — кращий гравець чемпіонату
Рувим Кущук — кращий бомбардир (17 голів)
Михайло Гусак — кращий гравець команди
Команду до змагань готували: головний тренер — Олександр Леончук, старший тренер — Олександр Дудко.
Вибір редактора
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
