Команда із села на Волині – чемпіон України з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:29
СК «Боратин» чемпіон України з футзалу в першій лізі.
Про це повідомили на сторінці громади.
У місті Коломиї завершився другий тур Чемпіонату України з футзалу в першій лізі U-17, за підсумками якого вихованці СК «Боратин» продемонстрували максимальний результат — п’ять перемог у п’яти матчах.
Результати поєдинків:
▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ Житомир — 4:3
▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ Суми — 3:2
▪️ СК «Боратин» — МФК «Січ» Запоріжжя — 0:0 (пен. 4:3)
▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ «Барса» Шостка — 1:1 (пен. 5:4)
▪️ СК «Боратин» — ФК Доманівка — 7:3
За підсумками турніру індивідуальні відзнаки отримали:
Артем Рибак — кращий гравець чемпіонату
Рувим Кущук — кращий бомбардир (17 голів)
Михайло Гусак — кращий гравець команди
Команду до змагань готували: головний тренер — Олександр Леончук, старший тренер — Олександр Дудко.
Про це повідомили на сторінці громади.
У місті Коломиї завершився другий тур Чемпіонату України з футзалу в першій лізі U-17, за підсумками якого вихованці СК «Боратин» продемонстрували максимальний результат — п’ять перемог у п’яти матчах.
Результати поєдинків:
▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ Житомир — 4:3
▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ Суми — 3:2
▪️ СК «Боратин» — МФК «Січ» Запоріжжя — 0:0 (пен. 4:3)
▪️ СК «Боратин» — ДЮСШ «Барса» Шостка — 1:1 (пен. 5:4)
▪️ СК «Боратин» — ФК Доманівка — 7:3
За підсумками турніру індивідуальні відзнаки отримали:
Артем Рибак — кращий гравець чемпіонату
Рувим Кущук — кращий бомбардир (17 голів)
Михайло Гусак — кращий гравець команди
Команду до змагань готували: головний тренер — Олександр Леончук, старший тренер — Олександр Дудко.
Вибір редактора
Останні новини
Гонки на полі: на Волині підлітки на мотоциклах понівечили три гектари посівів буряків. ФОТО
Сьогодні, 22:17
Команда із села на Волині – чемпіон України з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:29
На Дніпропетровщині загинув воїн з Волині Андрій Гунчик
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 18 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині двох братів, які ухилялись від мобілізації та побили правоохоронців, взяли під варту
Сьогодні, 19:00